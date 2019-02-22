Землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано на востоке Эквадора

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в восточной части Эквадора, сообщает в пятницу Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясение располагался на суше - в 132 километрах к востоко-юго-востоку от города Палора (провинция Морона-Сантьяго). Очаг подземных толчков залегал на глубине 152 километров.

О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.