Депутатов Европарламента изберут в Эстонии 26 мая

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) объявила о проведении в стране 26 мая выборов в Европарламент.

"На основании пункта 3 (3) Закона о выборах в Европейский парламент я объявляю выборы в Европейский парламент 26 мая 2019 года", - заявила она в пятницу на уроке обществоведения в гимназии Табасалу (Tabasalu) и подписала перед учащимися и преподавателями соответствующий указ.

Она пригласила учеников гимназии принять участие сначала в жизни местного общества, а затем в политической деятельности и в выборах.

"Выберите политика, чьи взгляды вы знаете и чьи взгляды вы разделяете. Народ в целом не ошибается и получает тот парламент, в котором он нуждается", - добавила Кальюлайд.

По данным Республиканской избирательной комиссии, регистрация кандидатов в депутаты Европейского парламента начнется 27 марта и продлится до 6 апреля.

От Эстонии будет избрано семь депутатов. Но если выход Соединенного Королевства из Европейского союза не вступит в силу на момент начала полномочий состава Европейского парламента, свою работу в парламенте начнут шесть депутатов от Эстонии. Седьмой приступит к работе после завершения Brexit.

На выборах в Европейский парламент от каждой партии смогут баллотироваться не более 9 кандидатов.