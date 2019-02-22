Депутатов Европарламента изберут в Эстонии 26 мая

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) объявила о проведении в стране 26 мая выборов в Европарламент.
"На основании пункта 3 (3) Закона о выборах в Европейский парламент я объявляю выборы в Европейский парламент 26 мая 2019 года", - заявила она в пятницу на уроке обществоведения в гимназии Табасалу (Tabasalu) и подписала перед учащимися и преподавателями соответствующий указ.
Она пригласила учеников гимназии принять участие сначала в жизни местного общества, а затем в политической деятельности и в выборах.
"Выберите политика, чьи взгляды вы знаете и чьи взгляды вы разделяете. Народ в целом не ошибается и получает тот парламент, в котором он нуждается", - добавила Кальюлайд.
По данным Республиканской избирательной комиссии, регистрация кандидатов в депутаты Европейского парламента начнется 27 марта и продлится до 6 апреля.
От Эстонии будет избрано семь депутатов. Но если выход Соединенного Королевства из Европейского союза не вступит в силу на момент начала полномочий состава Европейского парламента, свою работу в парламенте начнут шесть депутатов от Эстонии. Седьмой приступит к работе после завершения Brexit.
На выборах в Европейский парламент от каждой партии смогут баллотироваться не более 9 кандидатов.
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