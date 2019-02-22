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Дальнее зарубежье 22.02.2019 16:31

Китай выступил против американской гумпомощи в Венесуэлу

Не согласованная с Каракасом отправка гуманитарной помощи в Венесуэлу по инициативе США может привести к эскалации ситуации в стране, заявил в пятницу представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Если так называемая гуманитарная помощь была отправлена в Венесуэлу в принудительном порядке (вопреки воле венесуэльских властей - ИФ), это может спровоцировать конфликт и привести к серьезным последствиям", - сказал представитель на брифинге журналистам.

"Китай выступает против военной интервенции в Венесуэлу и против любых действий, которые могут привести к эскалации ситуации или беспорядкам", - подчеркнул Гэн Шуан.

В Венесуэле в настоящее время наблюдается политический кризис. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо ранее объявил себя временным президентом. США, а также ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером Венесуэлы. Венесуэльский президент Николас Мадуро считает действия оппозиции незаконными.

Ранее на этой неделе Х. Гуайдо заявлял, что работает над доставкой гуманитарной помощи в Венесуэлу 23 февраля. В свою очередь, Н.Мадуро принимает меры, чтобы не пропустить в страну эти грузы, поставляемые, в частности, по инициативе США. По его мнению, Х.Гуайдо не уполномочен решать подобные вопросы, а в американской помощи Венесуэла не нуждается.

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Тэги: КИТАЙ, ВЕНЕСУЭЛА, ГУМПОМОЩЬ, ПОЗИЦИЯ


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