Азербайджанские компании обсудят вопросы новых поставок продукции в Китай

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) организует 25 февраля – 1 марта экспортную миссию в Китай, отмечается в сообщении Минэкономики.

Это первая экспортная миссия Азербайджана в 2019 году.

«Первая экспортная миссия в 2019 году будет организована в Пекин. В состав миссии войдут 16 компаний, занимающиеся производством пищевой продукции, вин и других спиртных напитков», - подчеркивает ведомство.

В рамках миссии также состоятся двухсторонние встречи с китайскими предпринимателями, в ходе которых будут обсуждены вопросы расширения поставок азербайджанской продукции на рынок Китая.

В 2018 году Азербайджан организовал 11 экспортных миссий в 10 стран мира.

В целом, до сих пор осуществлено 24 экспортные миссии по продвижению бренда «Made in Azerbaijan».

Б.Рустамбеков