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Бизнес и законодательство 22.02.2019 15:31

Азербайджанские компании обсудят вопросы новых поставок продукции в Китай

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) организует 25 февраля – 1 марта экспортную миссию в Китай, отмечается в сообщении Минэкономики.

Это первая экспортная миссия Азербайджана в 2019 году.

«Первая экспортная миссия в 2019 году будет организована в Пекин. В состав миссии войдут 16 компаний, занимающиеся производством пищевой продукции, вин и других спиртных напитков», - подчеркивает ведомство.

В рамках миссии также состоятся двухсторонние встречи с китайскими предпринимателями, в ходе которых будут обсуждены вопросы расширения поставок азербайджанской продукции на рынок Китая.

В 2018 году Азербайджан организовал 11 экспортных миссий в 10 стран мира.

В целом, до сих пор осуществлено 24 экспортные миссии по продвижению бренда «Made in Azerbaijan».

Б.Рустамбеков

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Тэги: AZPROMO, КИТАЙ, МИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]