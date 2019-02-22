Азербайджанские компании обсудят вопросы новых поставок продукции в Китай

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) организует 25 февраля – 1 марта экспортную миссию в Китай, отмечается в сообщении Минэкономики.
Это первая экспортная миссия Азербайджана в 2019 году.
«Первая экспортная миссия в 2019 году будет организована в Пекин. В состав миссии войдут 16 компаний, занимающиеся производством пищевой продукции, вин и других спиртных напитков», - подчеркивает ведомство.
В рамках миссии также состоятся двухсторонние встречи с китайскими предпринимателями, в ходе которых будут обсуждены вопросы расширения поставок азербайджанской продукции на рынок Китая.
В 2018 году Азербайджан организовал 11 экспортных миссий в 10 стран мира.
В целом, до сих пор осуществлено 24 экспортные миссии по продвижению бренда «Made in Azerbaijan».
Б.Рустамбеков
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