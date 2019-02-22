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Дальнее зарубежье 22.02.2019 16:44

США перебрасывают спецсилы и технику к границе Венесуэлы - МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты Америки перебрасывают спецсилы и технику к границе Венесуэлы.

"На 23 февраля намечена опасная масштабная провокация: подстрекаемое, руководимое Вашингтоном пересечение границы Венесуэлы так называемым "гуманитарным конвоем", чреватое столкновением сторонников и противников действующей власти и формирующее удобный предлог силовой акции по отстранению от власти нынешнего легитимного президента страны", - сказала М.Захарова на брифинге в пятницу в Москве.

"Подготовка провокации ведется Вашингтоном и делается это все по правилам военной науки", - добавила представитель МИД.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ГРАНИЦА, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]