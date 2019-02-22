США перебрасывают спецсилы и технику к границе Венесуэлы - МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты Америки перебрасывают спецсилы и технику к границе Венесуэлы.

"На 23 февраля намечена опасная масштабная провокация: подстрекаемое, руководимое Вашингтоном пересечение границы Венесуэлы так называемым "гуманитарным конвоем", чреватое столкновением сторонников и противников действующей власти и формирующее удобный предлог силовой акции по отстранению от власти нынешнего легитимного президента страны", - сказала М.Захарова на брифинге в пятницу в Москве.

"Подготовка провокации ведется Вашингтоном и делается это все по правилам военной науки", - добавила представитель МИД.