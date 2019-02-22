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ТЭК 22.02.2019 15:39

Дюков допускает, что "Газпром нефть" может стать новым спонсором РФС

"Газпром нефть" может стать спонсором РФС, но это будет зависеть от условий, предложенных футбольным союзом, заявил новый президент союза и глава компании Александр Дюков.

"Возможно, все будет зависеть от того, что предложит РФС, на каких условиях. "Газпром нефть" теоретически может стать топливным партнёром, по производству масел", - сказал А.Дюков в пятницу на пресс-конференции.

А.Дюков отметил, что решение по этому вопросу будет приниматься без его участия с обеих сторон.

А.Дюков также заявил, что если вопрос сотрудничества будет подниматься, "в любом случае будет тендер, и если "ЛУКОЙЛ", "Роснефть" захотят участвовать, то тот, кто предложит лучшие условия, и станет партнёром".

Новый руководитель футбольного союза отметил важность того, чтобы РФС проявлял креативность, предлагая условия сотрудничества: "Мало предлагать рекламные площади, надо, чтобы предложение эмоционально зацепило потребителя услуг, которые будут рекламировать".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, РФС, ГАЗПРОМ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]