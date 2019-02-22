"Газпром нефть" может стать спонсором РФС, но это будет зависеть от условий, предложенных футбольным союзом, заявил новый президент союза и глава компании Александр Дюков.

"Возможно, все будет зависеть от того, что предложит РФС, на каких условиях. "Газпром нефть" теоретически может стать топливным партнёром, по производству масел", - сказал А.Дюков в пятницу на пресс-конференции.

А.Дюков отметил, что решение по этому вопросу будет приниматься без его участия с обеих сторон.

А.Дюков также заявил, что если вопрос сотрудничества будет подниматься, "в любом случае будет тендер, и если "ЛУКОЙЛ", "Роснефть" захотят участвовать, то тот, кто предложит лучшие условия, и станет партнёром".

Новый руководитель футбольного союза отметил важность того, чтобы РФС проявлял креативность, предлагая условия сотрудничества: "Мало предлагать рекламные площади, надо, чтобы предложение эмоционально зацепило потребителя услуг, которые будут рекламировать".