"Газпром нефть" может стать спонсором РФС, но это будет зависеть от условий, предложенных футбольным союзом, заявил новый президент союза и глава компании Александр Дюков.
"Возможно, все будет зависеть от того, что предложит РФС, на каких условиях. "Газпром нефть" теоретически может стать топливным партнёром, по производству масел", - сказал А.Дюков в пятницу на пресс-конференции.
А.Дюков отметил, что решение по этому вопросу будет приниматься без его участия с обеих сторон.
А.Дюков также заявил, что если вопрос сотрудничества будет подниматься, "в любом случае будет тендер, и если "ЛУКОЙЛ", "Роснефть" захотят участвовать, то тот, кто предложит лучшие условия, и станет партнёром".
Новый руководитель футбольного союза отметил важность того, чтобы РФС проявлял креативность, предлагая условия сотрудничества: "Мало предлагать рекламные площади, надо, чтобы предложение эмоционально зацепило потребителя услуг, которые будут рекламировать".
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