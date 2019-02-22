SIF определил сферы льготного кредитования в Товузском районе

Фонд развития предпринимательства (SIF) определил приоритетные сферы для кредитования бизнес структур в Товузском районе, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

В частности, SİF считает целесообразным кредитование проектов: создания хозяйств по разведению племенного скота, в сфере пчеловодства, картофелеводства; создания предприятий по переработке фруктов и проекты сельского туризма.

«Предприниматели, действующие в Товузском районе, могут представлять в уполномоченные кредитные организации фонда свои проекты в этих направлениях», - отметили в фонде.

Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства». Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.

В 2018 году объем льготного кредитования бизнеса посредством фонда составил 160,2 млн манатов. В 2019 году объем кредитования составит минимум 160 млн манатов.

Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам – 5% годовых.

Б.Рустамбеков