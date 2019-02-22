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Дальнее зарубежье 22.02.2019 17:16

Меркель 27 февраля посетит Париж, не исключено, что будет обсуждаться "Северный поток 2" - представитель правительства ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель 27 февраля посетит Париж, где обсудит европейские темы, глобальные вопросы, сообщил в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, на встрече будут обсуждаться "двусторонние вопросы европейской политики".

При этом он не исключил, что одной из тем может стать проект газопровода "Северный поток-2".

"Я не хотел бы говорить о деталях. Европейские темы, актуальные двусторонние темы, глобальные вопросы. Возможность для обсуждения вопросов в Париже будет, но я не могу сообщить ничего по отдельным темам. Вы знаете, что по этому вопросу мы активно общаемся как раз с Францией", - сказал Ш.Зайберт, отвечая на вопрос о том, коснутся ли лидеры в ходе встречи тему "Северного потока-2".

По его словам, встреча лидеров ФРГ и Франции пройдет в 14.00 (17.00 ), позже запланирована встреча с прессой.

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Тэги: ФРГ, МЕРКЕЛЬ, ФРАНЦИЯ, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]