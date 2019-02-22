Директор музея: Дружба между Нариманом Наримановым и Габдуллой Тукаем – источник нашей гордости

В Мемориальном музее Наримана Нариманова состоялось мероприятие под названием «Дружба между Нариманом Наримановым и Габдуллой Тукаем – источник гордости братских народов». В мероприятии приняли участие заведующая сектором музейной работы и культурных богатств Министерства культуры Азербайджанской Республики Азада Гусейнова, представители общественного объединения «Татарстан» и социального проекта «Айда в Баку», сотрудники Российского информационно культурного центра, артисты Детского театра-студии «Гюнай» и другие гости.

Мероприятие открыла директор музея Камиля Гусейнова. Она поприветствовала собравшихся и отметила, что история дружбы и братства азербайджанского и татарского народов богата интересными фактами. Так, в ценном наследии Н. Нариманова, в его письмах и статьях нашли отражение любовь и уважение к татарскому народу и передовым представителям его интеллигенции. Поэтому неслучайно, что каждой из частых встреч представителей татарской общественности в этом музее придается особое значение как празднику.

В подтверждение слов К. Гусейновой куратор мероприятия, заместитель председателя Общественного объединения «Татарстан» Эмин Рамазанов подчеркнул, что два братских народа издавна связывают многовековая дружба и общие корни: «Мы, татары, гордимся, что в музеях Азербайджана, в том числе и Мемориальном музее Н. Нариманова, знают и чтят память известных татарских поэтов, писателей и выдающихся деятелей, среди которых Габдулла Тукай».

Председатель Общественного объединения «Татарстан» Абас Миняшев поблагодарил за приглашение на мероприятие и выразил желание укрепить сотрудничество с музеем.

Преподаватель истории Азербайджанского университета туризма и менеджмента Тофик Иманов дал мероприятию высокую оценку. После этого слово предоставили молодым артистам Детского театра-студии «Гюнай», которые сообщили, что в репертуаре их театра используются произведения как азербайджанской, так и татарской литературы. Так, на Фестивале «Мозаика языковых культур» ими была представлена постановка по мотивам произведения Г. Тукая "Шурале".

После просмотра участниками встречи видеоролика, включающего редкие фотографии и документы из фонда музея, слово взяла главный хранитель Маиса Гасанова. М. Гасанова привела интересные факты о дружеских взаимоотношениях между Н. Наримановым и Г. Тукаем. Она рассказала, что в 1911 году больной туберкулезом Г. Тукай приехал в Астрахань, где Н. Нариманов отбывал политическую ссылку. Главный хранитель музея подчеркнула, что двух великих людей связывали не только отношения лечащего врача и пациента. Их объединяло в первую очередь то, что оба они были истинными патриотами и стремились сделать все возможное для блага своих народов.

Заведующая сектором музейной работы и культурных богатств Министерства культуры Азербайджанской Республики А. Гусейнова передала участникам встречи приветствие от министра культуры Азербайджана Абульфаса Гараева. Она отметила значимость подобных мероприятий для укрепления дружбы двух тюркских народов. А. Гусейнова поблагодарила участников встречи и пожелала им новых успехов.

Далее К. Гусейнова и А. Миняшев подписали договор о сотрудничестве между Мемориальным музеем Н. Нариманова и Общественным объединением «Татарстан».

В заключение участники мероприятия ознакомились с экспозицией и подготовленной музеем выставкой. В нее вошли документы, фотографии и печатные материалы о многосторонней деятельности Н. Нариманова в Астрахани, о дружбе Н. Нариманова и Г. Тукая, произведения татарского классика и других передовых татарских мыслителей.





Фото и текст: Эмин Рамазанов.



