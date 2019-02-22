Более половины пользователей Азербайджана не хотят устанавливать антивирус - Лаборатория Касперского

По данным «Лаборатории Касперского» 74% пользователей в Азербайджане признались, что в вопросах кибербезопасности разбираются плохо.
«Большая часть пользователей в Азербайджане (74%) признались, что в вопросах кибербезопасности разбирается лишь посредственно, но при этом предпочитают не задумываться об установке антивируса. Такие данные были получены в ходе исследования «Лаборатории Касперского», проведенного в Азербайджане среди домашних пользователей», - отмечается в сообщении компании.
Более половины (60%) пользователей не заинтересованы в установке антивируса на домашние девайсы, хотя, согласно данным «Лаборатории Касперского», в 2018 году с различного рода локальными угрозами на своих устройствах столкнулся каждый второй азербайджанский пользователь (50,1%), еще 36% подверглись атакам в интернете.
«Для обеспечения кибербезопасности 76% респондентов хотели бы защитить личную конфиденциальной информации и иметь к ним единоличный доступ. Кроме этого, 68% опрошенных заинтересованы в простых и понятных материалах для обучения по безопасному поведению в интернете для них и их семей. Что касается использования приложения, позволяющего определить местонахождение членов семьи, то тут респонденты поделились поровну», - отмечает компания.
При использовании мобильных устройств 62% пользователей в Азербайджане с удовольствием заблокировали бы надоедливый контент, а именно нежелательные сообщения, спам, баннерную рекламу. Около 60% респондентов хотели бы получать от своих мобильных операторов предупреждения о платных подписках.
Б.Рустамбеков
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