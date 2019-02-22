Путин пожелал Эстонии благополучия и успехов по случаю Дня независимости

Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Эстонии Керсти Кальюлайд с Днем независимости республики.

"Желаю вам и всем жителям Эстонии счастья, благополучия и успехов", - говорится в поздравлении президента, текст которого размещен на сайте российского посольства в Таллине.