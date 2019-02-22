Обнаружены новые факты экспорта в страны ЕС непригодного в пищу польского мяса

Чехия проинформировала Еврокомиссию о том, что в говядине, поступившей в страну из Польши, обнаружена сальмонелла, сообщила в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Анка Падурару.

"Мы поддерживаем контакт с властями обеих стран по этому вопросу. Система быстрого оповещения по продовольственной безопасности была уведомлена 20 февраля. Еврокомиссия призывает все государства-члены использовать эту систему для быстрого обмена информацией, и мы всегда готовы помочь такому обмену", - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, это позволяет быстрее найти причину заражения продуктов и принять меры для предотвращения подобного заражения в дальнейшем. Поэтому важно, чтобы система быстрого оповещения использовалась корректно.

Представитель Еврокомиссии также пояснила, что контроль над мясным импортом в Чехию осуществляют национальные власти.

"Европейское законодательство предусматривает возможность того, чтобы государство-член ЕС применяло соответствующие меры в отношении продовольственных продуктов, которые могут представлять риск для здоровья. Решения принимаются по каждому конкретному случаю после оценки, сделанной компетентными службами", - продолжила А.Падурару.

При этом она отметила, что принимаемые меры должны быть пропорциональными и соответствовать выявленному риску.

"На этой стадии чешским властям надлежит принимать необходимые меры в соответствии с их собственной оценкой", - сказала пресс-секретарь.

Она сообщила, что некоторое количество зараженного мяса попало также в Словакию.

Представитель Еврокомиссии добавила, что инспекторы ЕК во время аудита по ранее обнаруженным нарушениям правил продовольственной безопасности в Польше составили отчет, в котором указано на недостатки. Этот отчет направлен польским властям, от которых ждут комментариев к сделанным замечаниям.

По ее словам, составлен план, направленный на исправление выявленных нарушений. При этом А.Падурару уклонилась от дополнительного вопроса о степени серьезности этих нарушений. Она предложила дождаться официальной публикации отчета.