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Дальнее зарубежье 22.02.2019 17:45

Обнаружены новые факты экспорта в страны ЕС непригодного в пищу польского мяса

Чехия проинформировала Еврокомиссию о том, что в говядине, поступившей в страну из Польши, обнаружена сальмонелла, сообщила в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Анка Падурару.

"Мы поддерживаем контакт с властями обеих стран по этому вопросу. Система быстрого оповещения по продовольственной безопасности была уведомлена 20 февраля. Еврокомиссия призывает все государства-члены использовать эту систему для быстрого обмена информацией, и мы всегда готовы помочь такому обмену", - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, это позволяет быстрее найти причину заражения продуктов и принять меры для предотвращения подобного заражения в дальнейшем. Поэтому важно, чтобы система быстрого оповещения использовалась корректно.

Представитель Еврокомиссии также пояснила, что контроль над мясным импортом в Чехию осуществляют национальные власти.

"Европейское законодательство предусматривает возможность того, чтобы государство-член ЕС применяло соответствующие меры в отношении продовольственных продуктов, которые могут представлять риск для здоровья. Решения принимаются по каждому конкретному случаю после оценки, сделанной компетентными службами", - продолжила А.Падурару.

При этом она отметила, что принимаемые меры должны быть пропорциональными и соответствовать выявленному риску.

"На этой стадии чешским властям надлежит принимать необходимые меры в соответствии с их собственной оценкой", - сказала пресс-секретарь.

Она сообщила, что некоторое количество зараженного мяса попало также в Словакию.

Представитель Еврокомиссии добавила, что инспекторы ЕК во время аудита по ранее обнаруженным нарушениям правил продовольственной безопасности в Польше составили отчет, в котором указано на недостатки. Этот отчет направлен польским властям, от которых ждут комментариев к сделанным замечаниям.

По ее словам, составлен план, направленный на исправление выявленных нарушений. При этом А.Падурару уклонилась от дополнительного вопроса о степени серьезности этих нарушений. Она предложила дождаться официальной публикации отчета.

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Тэги: ЕС, ПОЛЬША, МЯСО, ЗАРАЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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