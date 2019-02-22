Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.927 RUR   0.0259 GBR   2.2148 TRY   0.3195

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.96 -0.20 Brent 67.07 -0.01

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 24 Фев 25 Фев

ТЭК 22.02.2019 16:22

Нефть перешла к росту в пятницу, Brent подорожала до $67,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к повышению в ходе торгов в пятницу благодаря ослаблению доллара и росту фондовых рынков, завершая ростом вторую неделю подряд.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:06 увеличилась на $0,43 (0,64%) - до $67,50 за баррель.

Котировка фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,54 (0,95%), до $57,50 за баррель.

С начала недели стоимость Brent поднялась на 1,9%, WTI - на 3,4%.

"Ослабление курса доллара и позитивные изменения на фондовых рынках поддерживают цены на нефть", - говорит аналитик UBS Wealth Management Джованни Стауново.

Рынки акций позитивно реагируют на ход торговых переговоров США и Китая. Накануне СМИ сообщили, что Пекин предложил увеличить закупки американской сельхозпродукции для сокращения профицита во внешней торговле со Штатами.

В пятницу в Вашингтоне состоится встреча президента США Дональда Трампа с главой китайской делегации, вице-премьером КНР Лю Хэ.

Вместе с тем рост цен на нефть ограничивают данные об увеличении запасов этого топлива в Штатах.

Накануне министерство энергетики США сообщило, что товарные запасы нефти в стране выросли по итогам пятой недели подряд - на 3,67 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 3,41 млн баррелей, максимальными темпами с марта прошлого года.

Тем временем запасы бензина в США сократились за неделю на 1,45 млн баррелей, запасы дистиллятов - уменьшились на 1,52 млн баррелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


Похожие новости


Нефть завершает в плюсе 2-ю неделю подряд на снижении добычи ОПЕК+, Brent у $67 за баррель Саудовская Аравия в декабре сократила экспорт и добычу нефти - JODI Цены на нефть растут и находятся на максимумах с ноября, Brent выше $67 за баррель Нефть продолжает подъем на данных API о запасах в США, Brent выше $67 за баррель Brent колеблется между ростом и снижением, WTI дорожает Нефть умеренно дешевеет, Brent торгуется у $66 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]