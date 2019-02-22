Нефть перешла к росту в пятницу, Brent подорожала до $67,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к повышению в ходе торгов в пятницу благодаря ослаблению доллара и росту фондовых рынков, завершая ростом вторую неделю подряд.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:06 увеличилась на $0,43 (0,64%) - до $67,50 за баррель.

Котировка фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,54 (0,95%), до $57,50 за баррель.

С начала недели стоимость Brent поднялась на 1,9%, WTI - на 3,4%.

"Ослабление курса доллара и позитивные изменения на фондовых рынках поддерживают цены на нефть", - говорит аналитик UBS Wealth Management Джованни Стауново.

Рынки акций позитивно реагируют на ход торговых переговоров США и Китая. Накануне СМИ сообщили, что Пекин предложил увеличить закупки американской сельхозпродукции для сокращения профицита во внешней торговле со Штатами.

В пятницу в Вашингтоне состоится встреча президента США Дональда Трампа с главой китайской делегации, вице-премьером КНР Лю Хэ.

Вместе с тем рост цен на нефть ограничивают данные об увеличении запасов этого топлива в Штатах.

Накануне министерство энергетики США сообщило, что товарные запасы нефти в стране выросли по итогам пятой недели подряд - на 3,67 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 3,41 млн баррелей, максимальными темпами с марта прошлого года.

Тем временем запасы бензина в США сократились за неделю на 1,45 млн баррелей, запасы дистиллятов - уменьшились на 1,52 млн баррелей.