В столице Грузии состоялся первый в 2019 году CEO Lunch Tbilisi

Первый CEO Lunch Tbilisi в 2019 году на тему развития инфраструктуры региона Квемо-Картли состоялся 22 февраля в столице Грузии. Об этом сообщил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.
В мероприятии, который прошел в отеле «Courtyard by Marriott Tbilisi», выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Грузии Дурсун Гасанов и Губернатор Квемо-Картли Шота Рехвиашвили. Также с докладами выступили заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Геннадий Арвеладзе, заместитель министра сельского хозяйства Грузии Георгий Ханишвили, глава Академии Министерства финансов Грузии Тариэл Чулухадзе, заместитель исполнительного директора Агентства регионального развития Квемо Картли Нугзар Салиа, бизнес-омбудсмен Ираклий Леквинадзе. С презентацией выступил коммерческий директор компании «Antaris» Самир Ахундов.
В рамках CEO Lunch Tbilisi бизнесменам была предоставлена возможность получить ответы на интересующие их вопросы.
В ходе мероприятия Губернатору Квемо-Картли Шота Рехвиашвили вручен сертификат почетного члена Caspian European Club.
Caspian European Club,объединяющий в своих рядах свыше5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионеи при активном участииCaspianEnergy InternationalMediaGroup.
Основателем и первым Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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