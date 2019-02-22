Барнье призвал стороны переговоров по Brexit уложиться в установленные сроки

Координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье в пятницу призвал стороны переговоров, как и планировалось, до 29 марта найти решение относительно варианта выхода Великобритании из Евросоюза.

"Нам не нужно продление сроков (для поиска варианта Brexit - ИФ). Сейчас нам необходимо решение, и все должны взять на себя ответственность", - сказал М.Барнье в эфире радиостанции Europe 1.

При этом он не исключил, что ЕС и Британии понадобится дополнительное время для завершения переговоров по условиям Brexit.

"Британцы должны взять на себя ответственность и принять последствия решений, которые были приняты демократическим путем (на референдуме - ИФ)", - сказал М.Барнье.

Накануне агентство Associated Press сообщило, что Великобритания не успеет до истечения сроков по Brexit заключить новые соглашения об условиях сотрудничества с целым рядом стран вне ЕС.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.