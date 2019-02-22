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Дальнее зарубежье 22.02.2019 19:15

Барнье призвал стороны переговоров по Brexit уложиться в установленные сроки

Координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье в пятницу призвал стороны переговоров, как и планировалось, до 29 марта найти решение относительно варианта выхода Великобритании из Евросоюза.

"Нам не нужно продление сроков (для поиска варианта Brexit - ИФ). Сейчас нам необходимо решение, и все должны взять на себя ответственность", - сказал М.Барнье в эфире радиостанции Europe 1.

При этом он не исключил, что ЕС и Британии понадобится дополнительное время для завершения переговоров по условиям Brexit.

"Британцы должны взять на себя ответственность и принять последствия решений, которые были приняты демократическим путем (на референдуме - ИФ)", - сказал М.Барнье.

Накануне агентство Associated Press сообщило, что Великобритания не успеет до истечения сроков по Brexit заключить новые соглашения об условиях сотрудничества с целым рядом стран вне ЕС.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.

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Тэги: ЕС, BREXIT, ПЕРЕГОВОРЫ, , СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]