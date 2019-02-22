Правящая партия "Грузинская мечта" потеряла конституционное большинство в парламенте Грузии после выхода из парламентской фракции трех депутатов.
На пресс-конференции в пятницу депутаты Эка Беселия, Леван Гогичаишвили и Бека Нацвлишвили заявили, что покидают фракцию из-за несогласия с проводимой "Грузинской мечтой" политикой.
Правящая партия имела в парламенте 115 из 150 мест, что обеспечивало ей конституционное большинство и принятие любых законопроектов. Именно благодаря конституционному большинству "Грузинская мечта" приняла новую Конституцию, которая вступила в силу в конце 2018 года. Ни одна из политических партий, кроме "Грузинской мечты", не поддержала принятие новой Конституции, которая существенно усилила роль парламента и свела до представительских полномочия президента страны.
Со своей стороны вице-спикер парламента Грузии, представитель "Грузинской мечты" Тамара Чугошвили заявила в пятницу, что конституционное большинство не нужно партии.
"Я не считаю, что нашей партии необходимо иметь конституционное большинство в парламенте, так как оно не нужно ни одной власти", - сказала Т.Чугошвили.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»