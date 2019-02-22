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СНГ 22.02.2019 18:17

Большое количество международных наблюдателей положительно повлияет на прозрачность выборов в Молдавии - Додон

Президент Молдавии Игорь Додон считает присутствие большого количества международных наблюдателей на выборах важным условием для предотвращения массовых фальсификаций.

Как сообщила пресс-служба президента, об этом он заявил в пятницу на встрече с представителями Миссии наблюдателей Международного Республиканского института (США) во главе с конгрессменом Джеймсом Колбе.

"Президент приветствовал решение Миссии направить в Молдову почти 50 человек для наблюдения за ходом предвыборной кампании, причем некоторые из них находятся в нашей стране с декабря и пробудут до конца марта", - отмечается в сообщении.

В ходе беседы президент дал высокую оценку активности иностранных государств и международных организаций, которые направили около 3 тысяч наблюдателей на выборы в парламент Молдавии, которые пройдут в ближайшее воскресенье.

"Считаю, что присутствие такого значительного числа международных наблюдателей является важным условием для проведения прозрачных справедливых выборов и предотвращения массовых фальсификаций", - заявил И.Додон.

Он также рассказал американским наблюдателям "о различных рисках проведения избирательной кампании, а также о сценариях развития событий после 24 февраля".

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ВЫБОРЫ, НАБЛЮДАТЕЛИ, КОЛИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]