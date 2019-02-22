Большое количество международных наблюдателей положительно повлияет на прозрачность выборов в Молдавии - Додон

Президент Молдавии Игорь Додон считает присутствие большого количества международных наблюдателей на выборах важным условием для предотвращения массовых фальсификаций.
Как сообщила пресс-служба президента, об этом он заявил в пятницу на встрече с представителями Миссии наблюдателей Международного Республиканского института (США) во главе с конгрессменом Джеймсом Колбе.
"Президент приветствовал решение Миссии направить в Молдову почти 50 человек для наблюдения за ходом предвыборной кампании, причем некоторые из них находятся в нашей стране с декабря и пробудут до конца марта", - отмечается в сообщении.
В ходе беседы президент дал высокую оценку активности иностранных государств и международных организаций, которые направили около 3 тысяч наблюдателей на выборы в парламент Молдавии, которые пройдут в ближайшее воскресенье.
"Считаю, что присутствие такого значительного числа международных наблюдателей является важным условием для проведения прозрачных справедливых выборов и предотвращения массовых фальсификаций", - заявил И.Додон.
Он также рассказал американским наблюдателям "о различных рисках проведения избирательной кампании, а также о сценариях развития событий после 24 февраля".
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