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СНГ 22.02.2019 17:18

Лукашенко: мои сыновья президентами быть не хотят

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никому не пожелает жизни главы государства, а его сыновья не хотят занимать это пост.

"Все мои сыновья президентами быть не хотят", - сказал А.Лукашенко в пятницу на встрече с курсантами и преподавателями Военной академии. Президента цитирует его пресс-служба.

По словам белорусского лидера, чтобы понять президентскую жизнь, ее надо прожить, однако этого он никому не пожелает.

А.Лукашенко также отметил, что предпочитает отдыхать от работы с помощью смены обстановки. "Это не поехать куда-то на море. Или вот я в горах был. Я уже на третий день волком вою. Я дома лучше всего отдыхаю. В этом мне помогает спорт, встречи с людьми. Это помогает в этой напряженной кутерьме работать", - сказал президент.

"Вы несколько преувеличиваете то, что тут мы, президенты, такие герои, вертимся и крутимся день и ночь", - продолжил А.Лукашенко.

"Вертеться и крутиться у меня есть кому: что касается военной сферы - министр обороны, целый Генеральный штаб. Глава Администрации составляет график ежедневной работы президента, если надо с какими-то проблемами разобраться, то и на субботу, и на воскресенье. Я знаю, что должен его выполнять", - пояснил А.Лукашенко.

У А.Лукашенко трое сыновей - Виктор (1975 г.р.), Дмитрий (1980) и Николай (2004).

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СЫНОВЬЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]