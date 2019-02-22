Белорусские военные разрабатывали план обороны Венесуэлы - Лукашенко

Белоруссия разрабатывала для Венесуэлы план обороны, бывший президент страны Уго Чавес приезжал в Минск советоваться по военным вопросам, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Они закупили разные системы противовоздушной обороны, самолеты и прочее, а школы такой, военных таких нет. Мы им создали систему и в эту систему вмонтировали то вооружение, которое купили, а то, чего нет, надо было закупить. Все им расписали", - сказал А.Лукашенко на встрече с курсантами и преподавателями Военной академии в пятницу.
Главу государства цитирует его пресс-служба.
"В Венесуэле было допущено много ошибок. Уго Чавес был моим другом, и я ему говорил о некоторых ошибках. Он часто советовался, в том числе в военном плане, приезжал к нам", - добавил А.Лукашенко. По его словам, прежний лидер Венесуэлы попросил белорусскую сторону помочь в реорганизации армии.
В Венесуэлу была направлена группа белорусских ученых и военных специалистов, они занимались разработкой плана обороны страны, сообщил А.Лукашенко.
По его мнению, власти Венесуэлы "упустили экономическую сферу". "Они сидят на нефти, природном газе и не используют его. Чавес ушел, цена на нефть упала, пошли проблемы", - сказал президент.
Он считает, что если Венесуэле сейчас будет угрожать вмешательство извне, то народ мобилизуется, несмотря на тяжелую обстановку в стране. "Но все равно надо заниматься экономикой. Это основа стабильности", - отметил А.Лукашенко.
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