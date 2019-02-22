В Баку состоялся семинар Методического центра русского языка РИКЦ

22 февраля 2019 года в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоялся семинар Методического центра русского языка РИКЦ на тему «Контроль и оценка учебных достижений по русскому языку».

С докладами выступили учителя русского языка и литературы школы № 95 города Баку Сона Аббасова, школы № 21 города Сумгаита Эльмира Алиева, школы № 3 посёлка Сараи Абшеронского района Эльнара Мамедова.

Вела заседание председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.