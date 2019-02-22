Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не прибегает к "тайной дипломатией", но может ее использовать в случае обострения ситуации в мире.
"Президент отметил, что Беларусь не занимается тайной дипломатией и такой задачи не ставится ни перед работниками посольств, ни перед военными атташе", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства по итогам встречи А.Лукашенко с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии в пятницу.
Как подчеркнул президент, сейчас не то время, и надо работать другими методами. Белорусские дипломаты за рубежом и военные атташе, по его словам, в первую очередь ориентированы на развитие торгово-экономических отношений.
Глава государства напомнил, что в Белоруссии нет разделения между политической и экономической дипломатией, и МИД курирует оба этих направления. "Есть у нас и военные атташе, но не много и не в каждой стране, - военные дипломаты, которые осуществляют контакты в военной сфере", - отметил он.
По словам А.Лукашенко, естественно, необходимо, насколько это возможно, видеть, знать, что происходит в той или иной стране, и дипломаты ряда государств, военные атташе действительно занимаются и разведкой, и шпионажем. Однако подобные задачи в мирное время перед белорусскими дипломатами не ставятся, заверил он.
"Если будет обострение, на этот случай у нас дипломатия усилится. Может быть, и тайная дипломатия", - добавил президент.
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