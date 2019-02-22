Избирательное законодательство в Белоруссии пока меняться не будет - ЦИК

Вопрос изменения избирательного законодательства Белоруссии отложен, заявила председатель республиканского Центризбиркома Лидия Ермошина.
"Часть тех предложений, которые они (БДИПЧ ОБСЕ - ИФ) внесли по итогам последних выборов, центральная комиссия вместе с группой экспертов творчески осмыслила и внесла предложения главе государства, чтобы, возможно, собрать большое совещание и внести (изменения - ИФ) в закон", - рассказала Л.Ермошина во время видео-брифинга в пятницу.
"Но поскольку в обществе и, прежде всего, в верхушке, в элите, существует мнение, что возможно придется менять Конституцию, избирательное законодательство пока решили не менять. В общем, этот вопрос отложен", - добавила глава ЦИК.
При этом Л.Ермошина отметила, что ЦИК "научился с ними (БДИПЧ ОБСЕ - ИФ) работать и контактируем весьма конструктивно".
По ее словам, ряд предложений, которые вносят европейские эксперты, ЦИК применяет в виде рекомендаций. В частности, уточнила Л.Ермошина, теперь формирование комиссий проходит на конкурсной основе, упростились правила ведения предвыборной агитации.
"Там где правоприменительная практика позволяет сделать нам широкие шаги, ЦИК в виде своих рекомендаций учитывает эти предложения", - подчеркнула она.
БДИПЧ ОБСЕ неоднократно рекомендовал Белоруссии усовершенствовать избирательное законодательство.
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