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СНГ 22.02.2019 22:16

Избирательное законодательство в Белоруссии пока меняться не будет - ЦИК

Вопрос изменения избирательного законодательства Белоруссии отложен, заявила председатель республиканского Центризбиркома Лидия Ермошина.

"Часть тех предложений, которые они (БДИПЧ ОБСЕ - ИФ) внесли по итогам последних выборов, центральная комиссия вместе с группой экспертов творчески осмыслила и внесла предложения главе государства, чтобы, возможно, собрать большое совещание и внести (изменения - ИФ) в закон", - рассказала Л.Ермошина во время видео-брифинга в пятницу.

"Но поскольку в обществе и, прежде всего, в верхушке, в элите, существует мнение, что возможно придется менять Конституцию, избирательное законодательство пока решили не менять. В общем, этот вопрос отложен", - добавила глава ЦИК.

При этом Л.Ермошина отметила, что ЦИК "научился с ними (БДИПЧ ОБСЕ - ИФ) работать и контактируем весьма конструктивно".

По ее словам, ряд предложений, которые вносят европейские эксперты, ЦИК применяет в виде рекомендаций. В частности, уточнила Л.Ермошина, теперь формирование комиссий проходит на конкурсной основе, упростились правила ведения предвыборной агитации.

"Там где правоприменительная практика позволяет сделать нам широкие шаги, ЦИК в виде своих рекомендаций учитывает эти предложения", - подчеркнула она.

БДИПЧ ОБСЕ неоднократно рекомендовал Белоруссии усовершенствовать избирательное законодательство.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВЫБОРЫ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ЦИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]