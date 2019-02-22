Надо искать пути допуска талибов к межафганским переговорам - Халилзад после переговоров с Кабуловым

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад по итогам переговоров со своим российским коллегой Замиром Кабуловым заявил, что они оба считают ключевым условием для нормализации ситуации в Афганистане диалог с участием всех афганских сил.
"Только что встречался с моим российским коллегой, спецпредставителем Кабуловым. Мы согласились, что всеобъемлющий внутриафганский диалог принципиально важен для продвижения мирных усилий", - написал он на своей странице в Twitter.
Он пояснил, что для развития ситуации в конструктивном русле афганцы должны сформировать команду переговорщиков, которая включала бы в себя представителей афганского правительства и всех прочих групп.
"Спецпредставитель Кабулов и я также обсуждали препятствия в перемещении (лиц, участвующих) в переговорах. Мы будем изучать варианты, которые гарантировали бы временную отмену (запрета) на перемещения переговорщиков от движения "Талибан" , чтобы они принимали участие в мирных переговорах", - отметил З.Халилзад.
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