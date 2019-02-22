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Дальнее зарубежье 22.02.2019 20:40

Надо искать пути допуска талибов к межафганским переговорам - Халилзад после переговоров с Кабуловым

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад по итогам переговоров со своим российским коллегой Замиром Кабуловым заявил, что они оба считают ключевым условием для нормализации ситуации в Афганистане диалог с участием всех афганских сил.

"Только что встречался с моим российским коллегой, спецпредставителем Кабуловым. Мы согласились, что всеобъемлющий внутриафганский диалог принципиально важен для продвижения мирных усилий", - написал он на своей странице в Twitter.

Он пояснил, что для развития ситуации в конструктивном русле афганцы должны сформировать команду переговорщиков, которая включала бы в себя представителей афганского правительства и всех прочих групп.

"Спецпредставитель Кабулов и я также обсуждали препятствия в перемещении (лиц, участвующих) в переговорах. Мы будем изучать варианты, которые гарантировали бы временную отмену (запрета) на перемещения переговорщиков от движения "Талибан" , чтобы они принимали участие в мирных переговорах", - отметил З.Халилзад.

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Тэги: США, РОССИЯ, АФГАНИСТАН, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]