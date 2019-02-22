Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.927 RUR   0.0259 GBR   2.2148 TRY   0.3195

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.96 -0.20 Brent 67.07 -0.01

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 25 Фев 26 Фев

Дальнее зарубежье 22.02.2019 23:15

Латвийский премьер заверил руководство ЕС в сохранении Ригой евроатлантического курса

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на встрече с председателем Евросовета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии (ЕК) Жаном-Клодом Юнкером и руководителем ЕК на переговорах по выходу Великобритании из ЕС Мишелем Барнье заявил о неизменности евроатлантического курса правительства страны.

Как сообщили в пятницу агентству BNS в бюро премьера, во время встречи К.Кариньш ознакомил руководителей структур ЕС с приоритетами латвийского правительства и обсудил с ними актуальные вопросы Евросоюза, включая составление следующего многолетнего бюджета и Brexit.

По данным бюро, премьер подчеркнул, что "правительство Латвии сохраняет неизменный евроатлантический курс, выступает за единый ЕС и равное отношение ко всем странам-участницам".

"Правительство Латвии четко определило цель - уменьшить экономическое неравенство в обществе, существенно укрепить финансовый сектор, улучшить внутреннюю и внешнюю безопасность, повысить конкурентоспособность экономики и интегрировать транспортную и энергетическую инфраструктуру Латвии в ЕС, реализуя такие проекты, как Rail Baltica. Приоритеты Латвии и ЕС совпадают, для их реализации необходимо единство стран-участниц", - подчеркнул он.

Во время встречи стороны обсудили также стратегическую повестку работы ЕС на 2019-2024 гг., отметив необходимость укрепления единого рынка, а также роль Евросоюза в политике безопасности и обороны, систематического противодействия дезинформации и содействия устойчивости еврозоны. Обсуждались также отношения ЕС с Россией и трансатлантическая повестка дня.

К.Кариньш подчеркнул значение единства всех 27 стран ЕС на переговорах по Brexit и выразил надежду на то, что Евросоюз и в будущем сохранит тесные отношения с Великобританией.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛАТВИЯ, ПРЕМЬЕР, ЕВРОСОЮЗ, КУРС


Похожие новости


Кандидат в премьеры Латвии может быть назван 7 ноября - президент Вейонис Консультации по кандидату на пост премьера Латвии начнутся в течение двух недель после выборов в сейм - президент Вейонис Премьер-министр Латвии намерен разъяснить лидерам ЕС ситуацию в финансовом секторе страны Глава МИД Азербайджана обсудил с премьером Латвии двусторонние отношения и предстоящий саммит «Восточного партнерства» Премьер Латвии призывает местные самоуправления не праздновать День Победы Президент Латвии назначит нового премьера после консультаций с партиями

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]