Латвийский премьер заверил руководство ЕС в сохранении Ригой евроатлантического курса

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на встрече с председателем Евросовета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии (ЕК) Жаном-Клодом Юнкером и руководителем ЕК на переговорах по выходу Великобритании из ЕС Мишелем Барнье заявил о неизменности евроатлантического курса правительства страны.

Как сообщили в пятницу агентству BNS в бюро премьера, во время встречи К.Кариньш ознакомил руководителей структур ЕС с приоритетами латвийского правительства и обсудил с ними актуальные вопросы Евросоюза, включая составление следующего многолетнего бюджета и Brexit.

По данным бюро, премьер подчеркнул, что "правительство Латвии сохраняет неизменный евроатлантический курс, выступает за единый ЕС и равное отношение ко всем странам-участницам".

"Правительство Латвии четко определило цель - уменьшить экономическое неравенство в обществе, существенно укрепить финансовый сектор, улучшить внутреннюю и внешнюю безопасность, повысить конкурентоспособность экономики и интегрировать транспортную и энергетическую инфраструктуру Латвии в ЕС, реализуя такие проекты, как Rail Baltica. Приоритеты Латвии и ЕС совпадают, для их реализации необходимо единство стран-участниц", - подчеркнул он.

Во время встречи стороны обсудили также стратегическую повестку работы ЕС на 2019-2024 гг., отметив необходимость укрепления единого рынка, а также роль Евросоюза в политике безопасности и обороны, систематического противодействия дезинформации и содействия устойчивости еврозоны. Обсуждались также отношения ЕС с Россией и трансатлантическая повестка дня.

К.Кариньш подчеркнул значение единства всех 27 стран ЕС на переговорах по Brexit и выразил надежду на то, что Евросоюз и в будущем сохранит тесные отношения с Великобританией.