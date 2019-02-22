Латвийский премьер заверил руководство ЕС в сохранении Ригой евроатлантического курса

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на встрече с председателем Евросовета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии (ЕК) Жаном-Клодом Юнкером и руководителем ЕК на переговорах по выходу Великобритании из ЕС Мишелем Барнье заявил о неизменности евроатлантического курса правительства страны.
Как сообщили в пятницу агентству BNS в бюро премьера, во время встречи К.Кариньш ознакомил руководителей структур ЕС с приоритетами латвийского правительства и обсудил с ними актуальные вопросы Евросоюза, включая составление следующего многолетнего бюджета и Brexit.
По данным бюро, премьер подчеркнул, что "правительство Латвии сохраняет неизменный евроатлантический курс, выступает за единый ЕС и равное отношение ко всем странам-участницам".
"Правительство Латвии четко определило цель - уменьшить экономическое неравенство в обществе, существенно укрепить финансовый сектор, улучшить внутреннюю и внешнюю безопасность, повысить конкурентоспособность экономики и интегрировать транспортную и энергетическую инфраструктуру Латвии в ЕС, реализуя такие проекты, как Rail Baltica. Приоритеты Латвии и ЕС совпадают, для их реализации необходимо единство стран-участниц", - подчеркнул он.
Во время встречи стороны обсудили также стратегическую повестку работы ЕС на 2019-2024 гг., отметив необходимость укрепления единого рынка, а также роль Евросоюза в политике безопасности и обороны, систематического противодействия дезинформации и содействия устойчивости еврозоны. Обсуждались также отношения ЕС с Россией и трансатлантическая повестка дня.
К.Кариньш подчеркнул значение единства всех 27 стран ЕС на переговорах по Brexit и выразил надежду на то, что Евросоюз и в будущем сохранит тесные отношения с Великобританией.
Уставный фонд Агентства инноваций определен в размере 500 тыс. манатов
Президент Азербайджана утвердил конвенцию по правовому статусу Каспия
ФРС подтвердила терпеливый подход к дальнейшей корректировке политики в полугодовом докладе
Органы высшего аудита Азербайджана и Грузии подписали меморандум о сотрудничестве
Цены на нефть завершают ростом вторую неделю подряд, Brent подорожала до $67,31 за баррель
Более половины пользователей Азербайджана не хотят устанавливать антивирус - Лаборатория Касперского
Правоохранительные органы Азербайджана изъявили более 4 кг героина у жителя Джалилабадского района
Центр Азербайджановедения появится в Каирском университете - НАНА
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
АСА: В 2019 году можно ожидать завершения работы над внедрением новых видов обязательного страхования
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
В Баку состоялся семинар Методического центра русского языка РИКЦ
В столице Грузии состоялся первый в 2019 году CEO Lunch Tbilisi
Директор музея: Дружба между Нариманом Наримановым и Габдуллой Тукаем – источник нашей гордости
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»