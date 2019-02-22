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Дальнее зарубежье 22.02.2019 19:02

В Каракасе отмечают предвзятый подход ЕС к событиям в Венесуэле

Евросоюз не является беспристрастным участником ситуации вокруг Венесуэлы, заявил в пятницу замглавы МИД этой страны Иван Хиль.

"Мы замечаем, что ЕС не является беспристрастным участником этого процесса (ситуации с урегулированием кризиса вокруг Венесуэлы - ИФ). Они ставят условием для диалога президентские выборы, и данный подход не является конституционным, и мы не можем применить его, не нарушив нашу Конституцию", - сказал он в ходе встречи с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

И.Хиль подчеркнул, что Венесуэла направила четкое послание в ЕС, что если Евросоюз хочет помочь, то необходимо действовать в соответствии с планом, предложенным Мексикой, Уругваем и CARICOM (Торгово-экономический союз стран Центральной и Северо-Восточной Южной Америки).

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ЕС, РОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]