В Каракасе отмечают предвзятый подход ЕС к событиям в Венесуэле

Евросоюз не является беспристрастным участником ситуации вокруг Венесуэлы, заявил в пятницу замглавы МИД этой страны Иван Хиль.
"Мы замечаем, что ЕС не является беспристрастным участником этого процесса (ситуации с урегулированием кризиса вокруг Венесуэлы - ИФ). Они ставят условием для диалога президентские выборы, и данный подход не является конституционным, и мы не можем применить его, не нарушив нашу Конституцию", - сказал он в ходе встречи с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.
И.Хиль подчеркнул, что Венесуэла направила четкое послание в ЕС, что если Евросоюз хочет помочь, то необходимо действовать в соответствии с планом, предложенным Мексикой, Уругваем и CARICOM (Торгово-экономический союз стран Центральной и Северо-Восточной Южной Америки).
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