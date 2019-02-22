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Дальнее зарубежье 22.02.2019 21:19

Польша ожидает усиления военного присутствия США на своей территории - президент

Польша рассчитывает на увеличение военного присутствия США на своей территории и ожидает ответа по этому вопросу от Вашингтона, заявил польский президент Анджей Дуда.

"Мы рассчитываем, что это присутствие увеличится, но будет ли увеличено количество военнослужащих, либо же количество мест их дислокации... либо количество полигонов, такое решение будет принимать американская сторона", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентами Украины Петром Порошенко и Литвы Далей Грибаускайте в Люблине (Польша) в пятницу.

А.Дуда подчеркнул, что Польша согласна на присутствие американских войск на своей территории: "Мы ожидаем ответ от Америки, но пока не можем сказать, каким он будет".

Он также отметил, что в настоящее время на территории Польши находится 4,5 тыс. военных США.

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Тэги: ПОЛЬША, ПРЕЗИДЕНТ, США, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]