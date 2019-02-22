Польша ожидает усиления военного присутствия США на своей территории - президент

Польша рассчитывает на увеличение военного присутствия США на своей территории и ожидает ответа по этому вопросу от Вашингтона, заявил польский президент Анджей Дуда.
"Мы рассчитываем, что это присутствие увеличится, но будет ли увеличено количество военнослужащих, либо же количество мест их дислокации... либо количество полигонов, такое решение будет принимать американская сторона", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентами Украины Петром Порошенко и Литвы Далей Грибаускайте в Люблине (Польша) в пятницу.
А.Дуда подчеркнул, что Польша согласна на присутствие американских войск на своей территории: "Мы ожидаем ответ от Америки, но пока не можем сказать, каким он будет".
Он также отметил, что в настоящее время на территории Польши находится 4,5 тыс. военных США.
Уставный фонд Агентства инноваций определен в размере 500 тыс. манатов
Президент Азербайджана утвердил конвенцию по правовому статусу Каспия
ФРС подтвердила терпеливый подход к дальнейшей корректировке политики в полугодовом докладе
Органы высшего аудита Азербайджана и Грузии подписали меморандум о сотрудничестве
Цены на нефть завершают ростом вторую неделю подряд, Brent подорожала до $67,31 за баррель
Более половины пользователей Азербайджана не хотят устанавливать антивирус - Лаборатория Касперского
Правоохранительные органы Азербайджана изъявили более 4 кг героина у жителя Джалилабадского района
Центр Азербайджановедения появится в Каирском университете - НАНА
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
АСА: В 2019 году можно ожидать завершения работы над внедрением новых видов обязательного страхования
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
В Баку состоялся семинар Методического центра русского языка РИКЦ
В столице Грузии состоялся первый в 2019 году CEO Lunch Tbilisi
Директор музея: Дружба между Нариманом Наримановым и Габдуллой Тукаем – источник нашей гордости
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»