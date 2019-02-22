Азербайджан и Турция провели межмидовские консультации

Заместители министров иностранных дел Азербайджана и Турции Рамиз Гасанов и Седат Онал провели в Баку двусторонние межмидовские политические консультации, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках международных и региональных организаций и подчеркнута необходимость расширения охвата трехстороннего и четырехстороннего форматов сотрудничества», - говорится в сообщении МИД.

Р.Гасанов проинформировал турецкую сторону о текущем состоянии процесса переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и поблагодарил Турцию за ее позицию по справедливому решению конфликта.

«Стороны также обсудили все аспекты двустороннего сотрудничества и ряд региональных и международных вопросов», - подчеркивается в информации.

А.Мамедов