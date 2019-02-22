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Дальнее зарубежье 22.02.2019 21:38

Французская армия ликвидировала в Мали главаря магрибской "Аль-Каиды"

Вооруженные силы Франции ликвидировали в ходе операции в Мали лидера террористической группировки "Аль-Каида в странах исламского Магриба" (запрещена в РФ) Яхью Абу Эль Хамама, сообщили в пятницу западные СМИ со ссылкой на главу Минобороны Франции Флоранс Парли.

По словам Ф.Парли, ликвидированный террорист "организовал и профинансировал ряд атак".

Отмечается, что Я.А.Эль Хамам стол за похищениями граждан западных государств в Северной и Западной Африке.

Ф.Парли также сказала, что лидер террористической ячейки был уничтожен, когда сухопутные и военно-воздушные силы Франции атаковали колонну, в которой он ехал, вблизи города Томбукту

Глава оборонного ведомства Франции добавила, что вместе с Я.А.Эль Хамамом был ликвидирован ряд других террористов.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МАЛИ, ТЕРРОРИСТ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]