Вооруженные силы Франции ликвидировали в ходе операции в Мали лидера террористической группировки "Аль-Каида в странах исламского Магриба" (запрещена в РФ) Яхью Абу Эль Хамама, сообщили в пятницу западные СМИ со ссылкой на главу Минобороны Франции Флоранс Парли.
По словам Ф.Парли, ликвидированный террорист "организовал и профинансировал ряд атак".
Отмечается, что Я.А.Эль Хамам стол за похищениями граждан западных государств в Северной и Западной Африке.
Ф.Парли также сказала, что лидер террористической ячейки был уничтожен, когда сухопутные и военно-воздушные силы Франции атаковали колонну, в которой он ехал, вблизи города Томбукту
Глава оборонного ведомства Франции добавила, что вместе с Я.А.Эль Хамамом был ликвидирован ряд других террористов.
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