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Дальнее зарубежье 22.02.2019 21:57

Палата представителей США во вторник проголосует по вопросу блокировки режима ЧП, введенного Трампом

Палата представителей США планирует во вторник провести голосование по резолюции, направленной на блокировку режима чрезвычайного положения, введенного президентом США Дональдом Трампом, сообщает в пятницу издание Politico.

Члены Демократической партии в палате представителей США ранее в пятницу представили резолюцию, которая может заблокировать решение президента о введении режима чрезвычайного положения для строительства стены на границе с Мексикой. Автором резолюции выступил конгрессмен Хоакин Кастро, а соавторами документа стали 222 члена Палаты представителей.

Ожидается, что резолюция пройдет Палату представителей, большинство в которой принадлежит демократам, но Демократической партии придется заручиться поддержкой республиканцев, чтобы провести резолюцию через Сенат.

Ряд республиканцев в Сенате, отмечает издание, высказались против объявления режима ЧП, так как они опасались, что президент затем будет вновь использовать такой способ обхода решения Конгресса. В результате демократы могут провести резолюцию и через Сенат, сообщает Politico.

Если документ пройдет обе палаты Конгресса, то Д.Трамп, как ожидается, наложит вето на резолюцию. Для того, чтобы обойти вето, в обеих палатах против него должны проголосовать две трети конгрессменов, а это маловероятно, отмечает издание.

В минувшую пятницу Д.Трамп сообщил, что решил подписать документ о режиме ЧП, который позволит ему выделить $8 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

Д.Трамп принял решение о введении ЧП из-за того, что Конгресс не согласился выделить на строительство стены на границе с Мексикой запрошенные им $5,7 млрд. В одобренном Конгрессом законопроекте на стену отводится $1,375 млрд.

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Тэги: США, ДЕМОКРАТЫ, РЕЗОЛЮЦИЯ, ЧП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]