Цены на нефть завершают ростом вторую неделю подряд, Brent подорожала до $67,31 за баррель

Цены на нефть растут в пятницу, завершая подъемом вторую неделю подряд.
Поддержку рынку оказывает оптимизм в отношении хода торговых переговоров США и Китая, а также сигналы о приверженности стран ОПЕК+ выполнению соглашения о сокращении добычи.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 МСК поднялась на $0,24 (0,36%) - до $67,31 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,54 (0,95%) - до $57,5 за баррель.
С начала недели стоимость Brent поднялась на 1,7%, WTI - на 3,8%.
Трейдеры продолжают внимательно следить за торговыми переговорами Вашингтона и Пекина. Накануне СМИ сообщили, что Пекин предложил увеличить закупки американской сельхозпродукции для сокращения профицита во внешней торговле со Штатами.
В пятницу в Вашингтоне состоится встреча президента США Дональда Трампа с главой китайской делегации, вице-премьером КНР Лю Хэ.
"Есть ощущение, что соглашение между США и Китаем будет подписано в не столь отдаленном будущем", - отмечает Барт Мелек, отвечающий за стратегию на глобальных сырьевых рынках в TD Securities в Торонто.
"Тем временем, Саудовская Аравия дает понять, что готова сократить поставки, чтобы добиться баланса спроса и предложения на нефтяном рынке", - говорит эксперт.
Ранее на этой неделе источники агентства Bloomberg сообщили, что государства ОПЕК+ в январе выполнили условия соглашения о сокращении добычи на 83%. В ОПЕК этот показатель составил 91%, причем Саудовская Аравия урезала добычу больше, чем требовалось. При этом лишь 10 из 21 страны ОПЕК+ выполнили условия соглашения в первый месяц 2019 года.
Поддержку нефтяному рынку в пятницу также оказывают ослабление доллара США и подъем фондовых рынков, отмечает аналитик UBS Wealth Management Джованни Стауново.
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