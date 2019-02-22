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ТЭК 22.02.2019 20:31

Цены на нефть завершают ростом вторую неделю подряд, Brent подорожала до $67,31 за баррель

Цены на нефть растут в пятницу, завершая подъемом вторую неделю подряд.

Поддержку рынку оказывает оптимизм в отношении хода торговых переговоров США и Китая, а также сигналы о приверженности стран ОПЕК+ выполнению соглашения о сокращении добычи.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 МСК поднялась на $0,24 (0,36%) - до $67,31 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,54 (0,95%) - до $57,5 за баррель.

С начала недели стоимость Brent поднялась на 1,7%, WTI - на 3,8%.

Трейдеры продолжают внимательно следить за торговыми переговорами Вашингтона и Пекина. Накануне СМИ сообщили, что Пекин предложил увеличить закупки американской сельхозпродукции для сокращения профицита во внешней торговле со Штатами.

В пятницу в Вашингтоне состоится встреча президента США Дональда Трампа с главой китайской делегации, вице-премьером КНР Лю Хэ.

"Есть ощущение, что соглашение между США и Китаем будет подписано в не столь отдаленном будущем", - отмечает Барт Мелек, отвечающий за стратегию на глобальных сырьевых рынках в TD Securities в Торонто.

"Тем временем, Саудовская Аравия дает понять, что готова сократить поставки, чтобы добиться баланса спроса и предложения на нефтяном рынке", - говорит эксперт.

Ранее на этой неделе источники агентства Bloomberg сообщили, что государства ОПЕК+ в январе выполнили условия соглашения о сокращении добычи на 83%. В ОПЕК этот показатель составил 91%, причем Саудовская Аравия урезала добычу больше, чем требовалось. При этом лишь 10 из 21 страны ОПЕК+ выполнили условия соглашения в первый месяц 2019 года.

Поддержку нефтяному рынку в пятницу также оказывают ослабление доллара США и подъем фондовых рынков, отмечает аналитик UBS Wealth Management Джованни Стауново.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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