У МАГАТЭ нет претензий к Ирану по выполнению соглашения по ядерной программе

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в пятницу подтвердило, что Тегеран продолжает соблюдать условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, передает агентство Associated Press (AP).

Согласно конфиденциальному квартальному докладу МАГАТЭ, оказавшемуся в распоряжении AP, Иран по-прежнему придерживается ключевых ограничений на развитие ядерной программы, предусмотренных СВПД.

В 2015 году "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном был принят СВПД по иранской ядерной программе. План предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести определенные ограничения на ядерную программу. Однако президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку и вышел из нее.

5 ноября 2018 года вновь вступили в силу американские санкции против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий.

Оставшиеся участники сделки - РФ, КНР, евротройка (Великобритания, Германия и Франция), и ЕС, выступающий координатором "пятерки", а также Иран, заявили о намерении сохранить СВПД и продолжить сотрудничество, несмотря на американские санкции.