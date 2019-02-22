У МАГАТЭ нет претензий к Ирану по выполнению соглашения по ядерной программе

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в пятницу подтвердило, что Тегеран продолжает соблюдать условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, передает агентство Associated Press (AP).
Согласно конфиденциальному квартальному докладу МАГАТЭ, оказавшемуся в распоряжении AP, Иран по-прежнему придерживается ключевых ограничений на развитие ядерной программы, предусмотренных СВПД.
В 2015 году "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном был принят СВПД по иранской ядерной программе. План предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести определенные ограничения на ядерную программу. Однако президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку и вышел из нее.
5 ноября 2018 года вновь вступили в силу американские санкции против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий.
Оставшиеся участники сделки - РФ, КНР, евротройка (Великобритания, Германия и Франция), и ЕС, выступающий координатором "пятерки", а также Иран, заявили о намерении сохранить СВПД и продолжить сотрудничество, несмотря на американские санкции.
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