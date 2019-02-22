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Финансы 22.02.2019 22:54

ФРС подтвердила терпеливый подход к дальнейшей корректировке политики в полугодовом докладе

Федеральная резервная система (ФРС) подтвердила свое намерение проявить терпение при принятии дальнейших решений относительно изменения базовой процентной ставки.

Экономика США остается сильной, однако Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) намерен оценить, какое влияние на нее будут оказывать такие факторы, как, например, замедление глобального экономического роста и волатильность финансовых рынков.

"В свете глобальных экономических и финансовых событий, а также сдержанного инфляционного давления FOMC проявит терпение в принятии решений о том, какое изменение ставки по федеральным кредитным средствам может быть целесообразным в будущем", - говорится в полугодовом докладе о кредитно-денежной политике ФРС, который глава Центробанка Джером Пауэлл представит в Конгрессе на следующей неделе.

Таким образом, в докладе повторяется мысль, высказанная Дж.Пауэллом в ходе пресс-конференции по итогам январского заседания Федрезерва. Тогда он заявил, что ФРС проявит терпение, решая, когда и как стоит корректировать политику, отметив растущие риски, связанные, в частности, с ослаблением экономического подъема в Китае и Европе, а также Brexit, торговые переговоры Вашингтона с Пекином и последствия недавнего "шатдауна" в США, длившегося пять недель.

Федрезерв сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых по итогам заседания 29-30 января.

В докладе ФРС, опубликованном в пятницу, отмечается, что инфляционные ожидания в США остаются стабильными, несмотря на сильный рынок труда и усиление темпов роста зарплат.

Американская экономика росла "устойчивыми темпами", и потребительские расходы были высокими в течение всего 2018 года, хотя, возможно, несколько ослабли к концу года, говорится в докладе.

Федрезерв также отметил ослабление аппетита к риску на фоне опасений, связанных с возможностью ослабления экономического подъема в будущем и торгового спроса с Китаем.

В доклад ФРС также включен специальный раздел, посвященный балансу Центробанка. Протокол январского заседания Федрезерва, опубликованный ранее на этой неделе, показал, что руководители ЦБ рассчитывают завершить сокращение объема активов на балансе уже в этом году.

В докладе отмечается, что, несмотря на некоторое сокращение баланса ФРС, он остается "существенно крупнее", чем был до финансового кризиса 2008 года. Руководители американского ЦБ готовы к корректировке деталей процесса нормализации баланса "в свете экономических и финансовых событий", говорится в докладе.

Глава ФРС Джером Пауэлл представит полугодовой доклад о кредитно-денежной политике в банковском комитете Сената 26 февраля, а 27 февраля - в комитете по финансовым услугам Палаты представителей.

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Тэги: США, ФРС, ПОЗИЦИЯ, ДОКЛАД


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