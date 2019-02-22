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Финансы 22.02.2019 21:00

Органы высшего аудита Азербайджана и Грузии подписали меморандум о сотрудничестве

Счетная палата Азербайджана и Государственный офис аудита Грузии подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Палате.

Подписание состоялось в рамках визита председателя Гософиса аудита Грузии Иракли Меквабишвили в Баку.

«Стороны обновили старый договор о сотрудничестве, подписанный в 2003 году», - отметили в палате.

А. Мамедов

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Тэги: ГРУЗИЯ, СЧЕТПАЛАТА, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]