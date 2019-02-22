Органы высшего аудита Азербайджана и Грузии подписали меморандум о сотрудничестве

Счетная палата Азербайджана и Государственный офис аудита Грузии подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Палате.
Подписание состоялось в рамках визита председателя Гософиса аудита Грузии Иракли Меквабишвили в Баку.
«Стороны обновили старый договор о сотрудничестве, подписанный в 2003 году», - отметили в палате.
А. Мамедов
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