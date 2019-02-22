Уставный фонд Агентства инноваций определен в размере 500 тыс. манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу утвердил устав и структуру Агентства инноваций (АИ) при министерстве транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ), сообщает сайт главы государства.
Согласно уставу, в задачи Агентства входят оказание помощи местным предпринимателям в приобретении современных технологий и технологических решений и организации их трансфера, поддержка инновационно-ориентированных научных исследований, поощрение инновационных проектов (в том числе стартапов), финансирование их посредством грантов, льготных кредитов и инвестирования в уставной капитал (включая венчурное финансирование) и содействие инновационному предпринимательству.
Первичный уставный фонд АИ определен в размере 500 тыс. манатов. Имущество АИ будет формироваться за счет уставного фонда, недвижимости, полученной от основателя, а также из средств госбюджета, доходов от деятельности, пожертвований, грантов, привлеченных инвестиций, прочих средств, не запрещенных законом.
Руководящим органом АИ, согласно уставу, будет правление, состоящее из председателя, назначаемого главой государства с представления министра транспорта, связи и высоких технологий, а также двух членов правления.
МТСВТ должно ежегодно информировать главу государства о деятельности АИ.
Структура АИ будет состоять из аппарата и филиалов Агентства, Центра высоких технологий и Центра инноваций, а также из лабораторий и инкубаторов.
Агентство инноваций было создано указом президента Ильхама Алиева в ноябре 2018 года на базе Госфонда развития информационных технологий и ООО «Парк высоких технологий» при МТСВТ.
А. Мамедов
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