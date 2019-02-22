Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.927 RUR   0.0259 GBR   2.2148 TRY   0.3195

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.96 -0.20 Brent 67.07 -0.01

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 25 Фев 26 Фев

Внутренняя политика 22.02.2019 23:23

Уставный фонд Агентства инноваций определен в размере 500 тыс. манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу утвердил устав и структуру Агентства инноваций (АИ) при министерстве транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ), сообщает сайт главы государства.

Согласно уставу, в задачи Агентства входят оказание помощи местным предпринимателям в приобретении современных технологий и технологических решений и организации их трансфера, поддержка инновационно-ориентированных научных исследований, поощрение инновационных проектов (в том числе стартапов), финансирование их посредством грантов, льготных кредитов и инвестирования в уставной капитал (включая венчурное финансирование) и содействие инновационному предпринимательству.

Первичный уставный фонд АИ определен в размере 500 тыс. манатов. Имущество АИ будет формироваться за счет уставного фонда, недвижимости, полученной от основателя, а также из средств госбюджета, доходов от деятельности, пожертвований, грантов, привлеченных инвестиций, прочих средств, не запрещенных законом.

Руководящим органом АИ, согласно уставу, будет правление, состоящее из председателя, назначаемого главой государства с представления министра транспорта, связи и высоких технологий, а также двух членов правления.

МТСВТ должно ежегодно информировать главу государства о деятельности АИ.

Структура АИ будет состоять из аппарата и филиалов Агентства, Центра высоких технологий и Центра инноваций, а также из лабораторий и инкубаторов.

Агентство инноваций было создано указом президента Ильхама Алиева в ноябре 2018 года на базе Госфонда развития информационных технологий и ООО «Парк высоких технологий» при МТСВТ.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АГЕНТСТВО, ФОНД, УСТАВНЫЙ, ИННОВАЦИИ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]