Администрация Трампа намерена после вывода войск из Сирии оставить там 400 военнослужащих

Около 400 американских военнослужащих останутся в Сирии после планируемого вывода военного контингента США из Сирии весной этого года, сообщило в пятницу издание The Washington Post со ссылкой на представителя американской администрации.

По словам источника, среди этих 400 военнослужащих будут включать 200 человек, которые будут осуществлять миротворческую миссию на северо-востоке Сирии.

Кроме того, 200 человек, несущих службу на базе в объявленной США зоне безопасности "Ат-Танф" близ иорданской границы останутся там "на обозримую перспективу".

Накануне Белый дом сообщил, что по завершении вывода войск США оставят в Сирии 200 своих военнослужащих для осуществления миротворческой миссии, что является резким снижением по сравнению с первоначальным планом Д.Трампа оставить в Сирии контингент из более 2 тыс. военнослужащих.

В пятницу сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что частичный пересмотр плана вывода американского контингента из Сирии нацелен на то, чтобы в регионе были дислоцированы до тысячи европейских военнослужащих.