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СНГ 23.02.2019 09:28

Президент Молдавии не исключает возможности беспорядков после выборов

Президент Молдавии Игорь Додон не исключил возможности массовых беспорядков после парламентских выборов, намеченных на ближайшее воскресенье.

"Я видел предупреждения посольства США, МИД России и других международных игроков по этому поводу, они, наверное, знают что-либо. Я хочу подчеркнуть, что абсолютно исключаю заинтересованность каких либо внешних сил в дестабилизации ситуации в Молдавии. Я со всеми встречался, я видел, что и Россия, и Запад, и США заинтересованы в сохранении стабильности с Молдавией. Если возникнут беспорядки, то причина этого будет носить исключительно внутриполитический характер", - сказал И.Додон, заявил в пятницу вечером в ходе передачи на канале "РТР Молдова".

Отвечая на вопрос о том, что предупреждения посольства США появились после встречи посла США с президентом, И.Додон отметил, что "на встрече обсуждалась реальная ситуация в стране".

"Я сказал и послу США, и всем остальным послам, аккредитованным в Кишиневе: если нынешняя власть, правительство и парламентское большинство попытаются сфальсифицировать результаты выборов или игнорировать волеизъявление народа, то массовых протестов не избежать. Президент будет на стороне народа", - подчеркнул И.Додон.

Он также допустил, что после выборов правящая Демократическая партия в случае поражения попытается отстранить президента от должности.

"Я прямо заявляю, что мы такого не допустим. Президент будет защищаться, я призываю людей быть готовыми в случае необходимости защищать демократию, в том числе и на улице", - подчеркнул И.Додон.

Он обратился к сотрудникам полиции и других правоохранительных органов. "Я знаю, что силовиков запугивают сейчас и готовят какие-то сценарии по подавлению протестов. Я прошу всех соблюдать закон, тогда не будет ни дестабилизации, ни протестов", - подчеркнул И.Додон.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, БЕСПОРЯДКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]