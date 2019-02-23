Болтон пригрозил военным Венесуэлы в случае создания помех при доставке гумпомощи

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в пятницу предупредил о последствиях для тех венесуэльских военных, которые будут блокировать доставку гуманитарной помощи в Венесуэлу.
"Вчера Колумбия повторила призыв "Группы Лимы" к вооруженным силам Венесуэлы не блокировать каналы поставок гумпомощи. Те, кто следует приказам (президента Венесуэлы Николаса - ИФ) Мадуро применять насилие, понесут ответственность", - написал Дж.Болтон на своей странице в Twitter.
Власти Венесуэлы ранее объявили, что не намерены принимать гуманитарную помощь от США, в то время как Вашингтон намерен перебросить первую партию гуманитарных грузов на территорию Венесуэлы 23 февраля.
Представители оппозиции и самопровозглашенный временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо со своей стороны обещали добиться доставки американской гумпомощи на территорию страны.
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