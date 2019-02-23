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Дальнее зарубежье 23.02.2019 09:55

Болтон пригрозил военным Венесуэлы в случае создания помех при доставке гумпомощи

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в пятницу предупредил о последствиях для тех венесуэльских военных, которые будут блокировать доставку гуманитарной помощи в Венесуэлу.

"Вчера Колумбия повторила призыв "Группы Лимы" к вооруженным силам Венесуэлы не блокировать каналы поставок гумпомощи. Те, кто следует приказам (президента Венесуэлы Николаса - ИФ) Мадуро применять насилие, понесут ответственность", - написал Дж.Болтон на своей странице в Twitter.

Власти Венесуэлы ранее объявили, что не намерены принимать гуманитарную помощь от США, в то время как Вашингтон намерен перебросить первую партию гуманитарных грузов на территорию Венесуэлы 23 февраля.

Представители оппозиции и самопровозглашенный временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо со своей стороны обещали добиться доставки американской гумпомощи на территорию страны.

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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, ВОЕННЫЕ, УГРОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]