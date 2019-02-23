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Спорт 23.02.2019 14:06

УЕФА получила заявку Санкт-Петербурга на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году

Союз европейских футбольных ассоциаций получил от девяти членов ассоциации заявки на проведение финальных матчей, которые проходят под эгидой организации, в 2021 года, сообщает пресс-служба УЕФА в пятницу.

На финал Лиги чемпионов претендуют российский Санкт-Петербург и немецкий Мюнхен. На финал Лиги Европы претендуют Тбилиси (Грузия) и Севилья (Испания). Суперкубок УЕФА рассчитывают принять Минск, Хельсинки (Финляндия) Белфаст (Северная Ирландия) и Харьков (Украина). Финал женской Лиги чемпионов хочет принять Гетеборг (Швеция).

УЕФА примет окончательные решения по проведению финальных матчей финала Лиги Европы, женской Лиги чемпионов в мае 2019 года, а также Суперкубка 29 мая 2019 года.

Кроме этого, УЕФА начала принимать заявки на финалы Лиги чемпионов 2022 и 2023 годов.

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Тэги: ЕВРОПА, УЕФА, ТУРНИРЫ, ЗАЯВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]