УЕФА получила заявку Санкт-Петербурга на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году

Союз европейских футбольных ассоциаций получил от девяти членов ассоциации заявки на проведение финальных матчей, которые проходят под эгидой организации, в 2021 года, сообщает пресс-служба УЕФА в пятницу.
На финал Лиги чемпионов претендуют российский Санкт-Петербург и немецкий Мюнхен. На финал Лиги Европы претендуют Тбилиси (Грузия) и Севилья (Испания). Суперкубок УЕФА рассчитывают принять Минск, Хельсинки (Финляндия) Белфаст (Северная Ирландия) и Харьков (Украина). Финал женской Лиги чемпионов хочет принять Гетеборг (Швеция).
УЕФА примет окончательные решения по проведению финальных матчей финала Лиги Европы, женской Лиги чемпионов в мае 2019 года, а также Суперкубка 29 мая 2019 года.
Кроме этого, УЕФА начала принимать заявки на финалы Лиги чемпионов 2022 и 2023 годов.
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