Главы МИД США и Японии подтвердили намерение добиться денуклеаризации КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Японии Таро Коно в ходе телефонного разговора обсудили совместные действия двух стран по денуклеаризации КНДР, сообщил в пятницу представитель госдепартамента Роберт Палладино.
Переговоры М.Помпео и Т.Коно состоялись накануне.
"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Коно подтвердили общую приверженность полной проверяемой денуклеаризации КНДР, а также сохранению нашего тесного сотрудничества", - отмечается в заявлении Р.Паладино.
"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Коно напомнили о силе альянса США и Японии и обязались укреплять трехстороннее сотрудничество с Республикой Корея в общем подходе к КНДР и другим коллективным вызовам", - говорится в документе.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что второй американо-северокорейский саммит состоится в Ханое 27-28 февраля.
На этой неделе Д.Трамп провел с премьер-министром Японии Синдзо Абэ телефонные переговоры, посвященные этому саммиту. По словам С.Абэ, лидеры двух стран договорились вновь связаться по телефону после саммита и обсудить его итоги.
В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит. На нем была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.
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