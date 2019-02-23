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Дальнее зарубежье 23.02.2019 14:31

Главы МИД США и Японии подтвердили намерение добиться денуклеаризации КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Японии Таро Коно в ходе телефонного разговора обсудили совместные действия двух стран по денуклеаризации КНДР, сообщил в пятницу представитель госдепартамента Роберт Палладино.

Переговоры М.Помпео и Т.Коно состоялись накануне.

"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Коно подтвердили общую приверженность полной проверяемой денуклеаризации КНДР, а также сохранению нашего тесного сотрудничества", - отмечается в заявлении Р.Паладино.

"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Коно напомнили о силе альянса США и Японии и обязались укреплять трехстороннее сотрудничество с Республикой Корея в общем подходе к КНДР и другим коллективным вызовам", - говорится в документе.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что второй американо-северокорейский саммит состоится в Ханое 27-28 февраля.

На этой неделе Д.Трамп провел с премьер-министром Японии Синдзо Абэ телефонные переговоры, посвященные этому саммиту. По словам С.Абэ, лидеры двух стран договорились вновь связаться по телефону после саммита и обсудить его итоги.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит. На нем была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.

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Тэги: США, ЯПОНИЯ, ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]