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СНГ 23.02.2019 14:58

Глава МВД Украины ждет провокации - перечисления крупной суммы из-за рубежа

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что против него готовится провокация.

"Несколько часов назад оперативные источники сообщили мне, что определенные структуры готовят ряд провокаций против меня - как министра внутренних дел, - и МВД... По "сценарию", на мои счета в Украине или Италии из непонятных источников должна "упасть" внушительная сумма денег в иностранной валюте - якобы за "оплату услуг МВД по прикрытию фальсификации и подкупа избирателей в пользу определенного кандидата". Для полноты "эффекта" деньги могут быть российского происхождения", - написал А.Аваков на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

По словам министра, "это делается для того, чтобы дискредитировать и нивелировать работу полиции по обеспечению честных выборов в Украине".

По словам А.Авакова, он "предполагал, что что-то подобное может случиться, и старался быть к этому готов. И готов".

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Тэги: УКРАИНА, МВД, ПРОВОКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]