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Дальнее зарубежье 23.02.2019 11:55

США и Китай обсуждают возможность встречи Трампа и Си Цзиньпина в Мар-а-Лаго в конце марта - СМИ

Вашингтон и Пекин обсуждают возможность встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в конце марта, сообщает в пятницу телеканал CNBC.

По данным телеканала, встреча может пройти в резиденции американского президента Мар-а-Лаго, расположенной в Палм Бич, штат Флорида.

В четверг очередной раунд американо-китайских торговых переговоров стартовал в Вашингтоне.

Ранее издание Axios сообщило, что администрация США рассматривает возможность проведения встречи Д.Трампа и Си Цзиньпина в Мар-а-Лаго в середине марта.

В последнее время Д.Трамп неоднократно заявлял о прогрессе в переговорах с Китаем по торговле и говорил, что предстоящая сделка, если будет заключена, станет самой масштабной в истории. Также он отмечал близость своих отношений с Си Цзиньпином.

Ранее Д.Трамп по итогам состоявшихся в Вашингтоне 30-31 января торговых переговоров между делегациями США и Китая заявил, что надеется на то, что соглашение будет достигнуто до 1 марта. Также он заявлял, что при видимом прогрессе сроки заключения соглашения можно сдвинуть.

Он отмечал, что сделка должна быть заключена между ним и председателем КНР Си Цзиньпином.

Белый дом в распространенном по итогам переговоров заявлении, тем не менее, отметил, что если соглашение не будет достигнуто до 1 марта, то со 2 марта США, как и планировалось, ведут 25% пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд. В настоящее время эта пошлина составляет 10%.

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Тэги: США, КИТАЙ, ВСТРЕЧА, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]