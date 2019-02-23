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СНГ 23.02.2019 12:48

Президент Молдавии опровергает сообщение о письме с угрозами

Президент Молдавии Игорь Додон опроверг сообщение о том, что получил письмо с угрозами в свой адрес.

В пятницу вечером в ходе передачи на канале "РТР Молдова", отвечая на вопросы по поводу угрозы его жизни, И.Додон сказал, что читал об этом в СМИ и видел сканированное письмо в социальных сетях.

"Я попросил сотрудников проверить всю почту и обращения в адрес администрации президента. Такого письма не было. В настоящее время Служба государственной охраны занимается расследованием по этому поводу. Они обязаны реагировать на подобные сообщения в соответствии со своими полномочиями", - сказал И.Додон.

Он рассказал также об аварии, которая случилась с одним из автомобилей из кортежа президента в пятницу.

"Действительно, сегодня одна из машин сопровождения попала в аварию. Мы уже опубликовали видео с камеры в автомобиле. Почему то в условиях плохой видимости автомобиль, который ехал во встречном направлении, выехал на встречную полосу и совершил столкновение. Это странная авария, проводится расследование. Я хочу верить, что это чистая случайность, а не преднамеренная авария", - заключил президент.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УГРОЗЫ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]