Президент Молдавии опровергает сообщение о письме с угрозами

Президент Молдавии Игорь Додон опроверг сообщение о том, что получил письмо с угрозами в свой адрес.
В пятницу вечером в ходе передачи на канале "РТР Молдова", отвечая на вопросы по поводу угрозы его жизни, И.Додон сказал, что читал об этом в СМИ и видел сканированное письмо в социальных сетях.
"Я попросил сотрудников проверить всю почту и обращения в адрес администрации президента. Такого письма не было. В настоящее время Служба государственной охраны занимается расследованием по этому поводу. Они обязаны реагировать на подобные сообщения в соответствии со своими полномочиями", - сказал И.Додон.
Он рассказал также об аварии, которая случилась с одним из автомобилей из кортежа президента в пятницу.
"Действительно, сегодня одна из машин сопровождения попала в аварию. Мы уже опубликовали видео с камеры в автомобиле. Почему то в условиях плохой видимости автомобиль, который ехал во встречном направлении, выехал на встречную полосу и совершил столкновение. Это странная авария, проводится расследование. Я хочу верить, что это чистая случайность, а не преднамеренная авария", - заключил президент.
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