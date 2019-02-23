Могерини подтвердила спецпредставителю ООН по Сирии поддержку ЕС женевского процесса

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и спецпредставитель ООН по Сирии Гейр Педерсен обсудили ситуацию в Сирии, в том числе в Идлибе, и их влияние на женевский мирный процесс.

"Высокий представитель вновь заявила о полной поддержке Евросоюзом ООН и женевского процесса, который лежит в основе имплементации резолюции 2254 СБ ООН о переходном периоде в Сирии, - как единственном надежном решении конфликта", - говорится в коммюнике Европейской внешнеполитической службы, распространенном в Брюсселе по итогам встречи.

Г.Педерсен проинформировал Ф.Могерини о результатах переговоров с основными сторонами сирийского конфликта и планах по возобновлению межсирийских переговоров в Женеве.

Глава дипломатии ЕС сообщила о недавних контактах с основными региональными и международными игроками и последних дискуссиях по Сирии на Совете ЕС по иностранным делам 18 февраля.

Стороны подробно обсудили подготовку к третьей Брюссельской конференции по поддержке будущего Сирии, которая запланирована на 12-14 марта.