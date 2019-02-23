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Дальнее зарубежье 23.02.2019 13:41

Могерини подтвердила спецпредставителю ООН по Сирии поддержку ЕС женевского процесса

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и спецпредставитель ООН по Сирии Гейр Педерсен обсудили ситуацию в Сирии, в том числе в Идлибе, и их влияние на женевский мирный процесс.

"Высокий представитель вновь заявила о полной поддержке Евросоюзом ООН и женевского процесса, который лежит в основе имплементации резолюции 2254 СБ ООН о переходном периоде в Сирии, - как единственном надежном решении конфликта", - говорится в коммюнике Европейской внешнеполитической службы, распространенном в Брюсселе по итогам встречи.

Г.Педерсен проинформировал Ф.Могерини о результатах переговоров с основными сторонами сирийского конфликта и планах по возобновлению межсирийских переговоров в Женеве.

Глава дипломатии ЕС сообщила о недавних контактах с основными региональными и международными игроками и последних дискуссиях по Сирии на Совете ЕС по иностранным делам 18 февраля.

Стороны подробно обсудили подготовку к третьей Брюссельской конференции по поддержке будущего Сирии, которая запланирована на 12-14 марта.

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Тэги: ЕС, ООН, СИРИЯ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]