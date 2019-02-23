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Регион 23.02.2019 11:04

Шеф Пентагона обсудил с министром обороны Турции вопрос об С-400, турецкая сторона заявила об озабоченности поддержкой курдов

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан на встрече в Вашингтоне обсудил с турецким коллегой Хусули Акаром "широкий круг вопросов обороны", сообщает Пентагон.

Они касались "операций по уничтожению ИГ, а также озабоченностей США потенциальными закупками Турцией у России противоракетных систем С-400", проинформировал Пентагон.

В сообщении о встрече, распространенном минобороны Турции, отмечается, что турецкая сторона заявила США об озабоченности в связи с продолжающейся поддержкой Соединенными Штатами сил самообороны сирийских курдов (YPG).

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]