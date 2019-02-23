Шеф Пентагона обсудил с министром обороны Турции вопрос об С-400, турецкая сторона заявила об озабоченности поддержкой курдов

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан на встрече в Вашингтоне обсудил с турецким коллегой Хусули Акаром "широкий круг вопросов обороны", сообщает Пентагон.

Они касались "операций по уничтожению ИГ, а также озабоченностей США потенциальными закупками Турцией у России противоракетных систем С-400", проинформировал Пентагон.

В сообщении о встрече, распространенном минобороны Турции, отмечается, что турецкая сторона заявила США об озабоченности в связи с продолжающейся поддержкой Соединенными Штатами сил самообороны сирийских курдов (YPG).