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Дальнее зарубежье 23.02.2019 10:18

Белый дом осудил власти Венесуэлы за применение силы против сторонников доставки гуманитарной помощи на границе с Бразилией

Белый дом выступил с осуждением венесуэльских властей за применение силы против мирных граждан на границе с Бразилией.

"Соединенные Штаты решительно осуждают применение силы венесуэльскими военными против безоружных гражданских безвинных волонтеров на границе Венесуэлы с Бразилией", - говорится в распространенном Белым домом заявлении.

Два человека погибли в пятницу на юге Венесуэлы в районе границы с Бразилией после того, как венесуэльские военные открыли огонь по сторонникам оппозиции, пытавшихся обеспечить пропуск через границу гуманитарной помощи, сообщило американское издание "Вашингтон пост" со ссылкой на свидетелей и лидеров местного сообщества.

Еще около десятка человек получили ранения, в том числе трое - серьезные.

В заявлении Белого дома эти действия властей Венесуэлы характеризуются как грубое нарушение прав человека.

"Венесуэльские военные должны позволить гуманитарной помощи мирным путем попасть на территорию страны", - подчеркнул Белый дом.

Накануне венесуэльские власти перекрыли границу с Бразилией - за день до ожидаемого прибытия гуманитарной помощи США в Венесуэлу, которую правительство президента Николаса Мадуро отказывается принять.

Венесуэльская оппозиция и самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо в свою очередь рассчитывают добиться поставок гуманитарной помощи в Венесуэлу. Центры по ее приему находятся в Бразилии и Колумбии на границе с Венесуэлой, а также на острове Кюрасао.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США под видом гуманитарного конвоя планируют серьезную провокацию.

По ее словам, к границе Венесуэлы перебрасывают спецсилы и технику.

"На 23 февраля намечена опасная масштабная провокация: подстрекаемое, руководимое Вашингтоном пересечение границы Венесуэлы так называемым "гуманитарным конвоем", чреватое столкновением сторонников и противников действующей власти и формирующее удобный предлог силовой акции по отстранению от власти нынешнего легитимного президента страны", - сказала М.Захарова на брифинге в Москве в пятницу.

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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, ГРАНИЦА, ОСУЖДЕНИЕ


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