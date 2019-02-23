Белый дом осудил власти Венесуэлы за применение силы против сторонников доставки гуманитарной помощи на границе с Бразилией

"Соединенные Штаты решительно осуждают применение силы венесуэльскими военными против безоружных гражданских безвинных волонтеров на границе Венесуэлы с Бразилией", - говорится в распространенном Белым домом заявлении.
Два человека погибли в пятницу на юге Венесуэлы в районе границы с Бразилией после того, как венесуэльские военные открыли огонь по сторонникам оппозиции, пытавшихся обеспечить пропуск через границу гуманитарной помощи, сообщило американское издание "Вашингтон пост" со ссылкой на свидетелей и лидеров местного сообщества.
Еще около десятка человек получили ранения, в том числе трое - серьезные.
В заявлении Белого дома эти действия властей Венесуэлы характеризуются как грубое нарушение прав человека.
"Венесуэльские военные должны позволить гуманитарной помощи мирным путем попасть на территорию страны", - подчеркнул Белый дом.
Накануне венесуэльские власти перекрыли границу с Бразилией - за день до ожидаемого прибытия гуманитарной помощи США в Венесуэлу, которую правительство президента Николаса Мадуро отказывается принять.
Венесуэльская оппозиция и самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо в свою очередь рассчитывают добиться поставок гуманитарной помощи в Венесуэлу. Центры по ее приему находятся в Бразилии и Колумбии на границе с Венесуэлой, а также на острове Кюрасао.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США под видом гуманитарного конвоя планируют серьезную провокацию.
По ее словам, к границе Венесуэлы перебрасывают спецсилы и технику.
"На 23 февраля намечена опасная масштабная провокация: подстрекаемое, руководимое Вашингтоном пересечение границы Венесуэлы так называемым "гуманитарным конвоем", чреватое столкновением сторонников и противников действующей власти и формирующее удобный предлог силовой акции по отстранению от власти нынешнего легитимного президента страны", - сказала М.Захарова на брифинге в Москве в пятницу.
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