Лидер венесуэльской оппозиции утверждает, что перебраться в Колумбию ему помогли военные

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо прибыл в Колумбию, благодаря помощи военных.

"Как мы прибыли сегодня сюда в Колумбию? Когда закрыто воздушное пространство, когда запрещено перемещаться по морю, когда чинят препятствия на автотрассах, стреляют в депутатов, которые двигаются караваном к границе. Мы здесь именно потому, что венесуэльские вооруженные силы также принимают участие в этом процессе. И это правда", - сказал Х.Гуайдо на пресс-конференции, которая прошла в городе Кукута на территории центра складирования гуманитарной помощи для Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что Х.Гуайдо в пятницу по местному времени (суббота мск) неожиданно посетил благотворительный концерт для Венесуэлы, который состоялся в колумбийском городе Кукута. У сцены Х.Гуайдо встретил президент Колумбии Иван Дуке. Зрители приветствовали его криками: "Хуан пришел! Хуан пришел!".

В ходе концерта Х.Гуайдо встретился с президентами Чили и Парагвая Себастьяном Пиньерой и Марио Абдо Бенитесом, а также с главой Организации американских государств Луисом Альмагро. Они также прибыли в Кукуту и присутствовали на концерте.

Х.Гуайдо таким образом нарушил решение Верховного суда Венесуэлы, который ранее издал распоряжение, запрещающее ему выезжать за пределы страны.

Накануне он в составе автомотокаравана в сопровождении сторонников выехал на границу с Колумбией, чтобы участвовать в приеме гуманитарной помощи для Венесуэлы, которая сейчас складирована в районе города Кукуты и которую, несмотря на запрет венесуэльских властей, оппозиция попытается провезти в субботу на территорию Венесуэлы.