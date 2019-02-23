Выборы в парламент Молдавии пройдут в воскресенье по новым правилам, день тишины отменен

Выборы в парламент Молдавии пройдут в воскресенье по новым правилам.

Председатель Центризбиркома Алина Руссу заявила "Интерфаксу", что все участники избирательной кампании и избиратели проинформированы об изменениях.

"Мы все сделали для надлежащей организации выборов. Все проинформированы об изменениях в законодательстве, которые были внесены парламентом", - сказала А.Руссу.

Одним из главных нововведений, принятых парламентом уже после назначения даты выборов, в июне прошлого года - отмена "дня тишины". Согласно новым положениям законодательства, агитация разрешена как в субботу перед выборами, так и в день выборов.

"Агитация разрешена везде, кроме помещений избирательных участков. Также разрешено раздавать на улице агитационные материалы, постеры и сувениры. Под запрет подпадают только подарки, стоимость которых превышает 100 леев (шесть долларов). Это считается подкупом избирателей и наказывается по закону", - заявила А.Руссу.

Также, в отличие от всех предыдущих выборов, на выборах 24 февраля отменен минимальный порог явки, при котором выборы считаются состоявшимися.

"Главное новшество - это то, что выборы пройдут по смешанной избирательной системе. Впервые за годы независимости Молдавии депутаты будут избираться не только по партийным спискам, но и по одномандатным округам", - отметила А.Руссу.

Вопреки рекомендациям Венецианской комиссии СЕ, ОБСЕ и ЕС, новая система была утверждена 20 июля 2017 г. голосами 74 депутатов парламентского большинства во главе с Демократической партией (ДПМ), а также пропрезидентской (оппозиционной) Партией социалистов (ПСРМ). Согласно изменениям в Кодекс о выборах, следующий парламент будет состоять из 50 депутатов, избранных по национальному округу, и 51 депутата, избранного в одномандатных округах. Три округа созданы за рубежом - один для граждан Молдавии в России и странах СНГ, второй - для стран Европы, третий - для Америки и Канады. Кроме того, два депутата будут избраны гражданами Молдавии, проживающими в Приднестровье. Они смогут проголосовать на специально отведенных избирательных участках на правом берегу Днестра.

В день выборов также пройдет консультативный референдум по двум вопросам реформирования политической системы. Гражданам предложат ответить на два вопроса:

1. Вы поддерживаете сокращение числа депутатов парламента со 101 до 61?

2. Вы поддерживаете то, чтобы народ имел право отзывать депутатов, если они не исполняют свои обязанности?

Таким образом, избиратель, придя на выборы, получит четыре бюллетеня, которые будут различаться по цвету: для выборов по одномандатным округам - фиолетового цвета, по национальному округу - серого. Бюллетень по референдуму с вопросом о сокращении числа депутатов с 101 до 61 будет бледно-желтого цвета, а с вопросом о возможности отзыва депутатского мандата - бежевого цвета.

Референдум является консультативным и не будет иметь юридических последствий. Референдум будет считаться состоявшимся только в том случае, если в нем примут участие более одной трети от списочного состава избирателей.

В выборах по национальному округу примут участие 14 партий и один избирательный блок (из 46 партий, зарегистрированных министерством юстиции). Конкуренты расположатся в бюллетене согласно дате подачи документов в ЦИК в следующем порядке: Демпартия (53 кандидата), избирательный блок ACUM (включающий Партию действия и солидарности (PAS) и Платформу DA - 55), Партия коммунистов (54), Партия социалистов (55), партия "Шор" (51), движение Antimafie (32), "Наша партия" (54), Национал-либеральная партия (40), партия "Народная воля" (30), Партия регионов (43), партия "Демократия дома" (37), Движение профессионалов "Speranta-Надежда" (34), партия "Родина" (35), Экологическая партия зеленых (31) и Либеральная партия (30).

В выборах по одномандатным округам примут участие 320 кандидатов, из которых 265 - представители партий, а 55 - независимые кандидаты. Только две партии - ДПМ и ПСРМ - выставили кандидатов в каждом из 51 округа. В округах число баллотирующихся варьирует от четырех до 13 кандидатов. В отличие от выборов мэров, парламентские выборы по округам будут проходить в один тур - депутатом станет тот кандидат, кто получит больше голосов, чем его оппоненты. Категорически против этого выступала проевропейская оппозиция, которая настаивала на выборах в два тура. По ее мнению, выборы в один тур приведут к низкой репрезентативности парламента, так как некоторые кандидаты станут депутатами, получив 5-10 % голосов от 50-55 тысяч избирателей в каждом округе.

Для проведения выборов и референдума будет открыт 2141 избирательный участок, в том числе 123 за рубежом. Избирательные участки будут открыты в воскресенье с 7:00 до 21:00 местного времени.

По состоянию на 1 января 2019 г., число избирателей, внесенных в Государственный регистр избирателей, составляет 3 265 997 человек (из них 634,1 тыс. в Кишиневе). Из этого числа 52,66% (1 719 911) - женщины, а 47,34% (1 546 086) - мужчины. Из общего числа граждан РМ с правом голоса 2 824 874 указали свое постоянное место жительства. Разницу составляют лица, не имеющие регистрации по месту жительства или месту нахождения, в том числе официально эмигрировавшие лица (210 890 человек). Еще 230 233 граждан, согласно этим данным, проживают в Приднестровье, находящемся вне контроля конституционных властей РМ.

За выборами будут следить более 600 международных и 2,5 тысячи местных наблюдателей. Из них 80 человек будут работать на зарубежных избирательных участках.