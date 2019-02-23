Российский посол в Ереване подчеркивает значение военного сотрудничества РФ и Армении для безопасности двух стран

Военное сотрудничество между Россией и Арменией является гарантией безопасности двух стран, заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.
"Сегодня наше союзничество - это гарантия безопасности наших стран, гарантия безопасности в регионе. Как вы знаете, здесь действует 102-я российская военная база, наши пограничники участвуют в охране армянской границы, и это важный вклад России в безопасность Армении", - сказал С.Копыркин журналистам в Парке Победы после возложения венка к могиле Неизвестного солдата в связи с Днем защитника Отечества.
По его словам, между Арменией и Россией "очень тесные союзнические отношения".
"История российских Вооруженных сил неразрывно связана и с историей армянского народа. Армяне сыграли большую роль в становлении российских ВС, в славных победах советского оружия. Наше сотрудничество - это отражение того боевого братства, братских отношений, которыми характеризовалась многовековая история наших взаимоотношений", - сказал С.Копыркин.
Он также сообщил, что совместные программы военного сотрудничества между Арменией и Россией реализуются постоянно.
"Наши военнослужащие несут службу в тесном взаимодействии с армянскими военнослужащими. Это и служба на границе, и совместные учения, представители военных ведомств находятся в очень тесных повседневных контактах", - отметил российский дипломат.
Президент Алиев соболезнует в связи с многочисленными жертвами пожара в столице Бангладеш
Подразделения ПВО Азербайджана провели учения с боевой стрельбой
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Президент Алиев снял мораторий на проверки субъектов финансовых рынков
Президент Азербайджана продлил на год полное страхование банковских вкладов населения
ФРС подтвердила терпеливый подход к дальнейшей корректировке политики в полугодовом докладе
Турция в 2018 году вновь стала самым популярным направлением зарубежных поездок россиян
УЕФА получила заявку Санкт-Петербурга на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году
Более половины пользователей Азербайджана не хотят устанавливать антивирус - Лаборатория Касперского
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
АСА: В 2019 году можно ожидать завершения работы над внедрением новых видов обязательного страхования
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
В Баку состоялся семинар Методического центра русского языка РИКЦ
В столице Грузии состоялся первый в 2019 году CEO Lunch Tbilisi
Директор музея: Дружба между Нариманом Наримановым и Габдуллой Тукаем – источник нашей гордости
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»