Власти Вьетнама официально объявили о скором прибытии Ким Чен Ына в страну

МИД Вьетнама в субботу объявил о том, что в ближайшее время лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибудет в страну с официальным визитом, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.
В заявлении вьетнамского МИД подчеркивается, что северокорейский лидер прибудет во Вьетнам "в ближайшие дни".
Заявление ведомства было сделано на фоне приготовлений как самого Вьетнама, так и северокорейской и американской сторон к предстоящему саммиту в Ханое.
Ранее на этой неделе СМИ сообщали, что Ким Чен Ын, вероятно, отправится в Ханой на саммит с Дональдом Трампом на поезде через КНР. В частности, поступала информация об отеле Zhonglian в приграничном городе Даньдун, который временно перестанет обслуживать гостей из-за прибытия поезда Ким Чен Ына.
Президент США Д.Трамп сообщил, что второй американо-северокорейский саммит состоится в Ханое 27-28 февраля.
В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит. На нем была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.
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