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Дальнее зарубежье 23.02.2019 16:12

Власти Вьетнама официально объявили о скором прибытии Ким Чен Ына в страну

МИД Вьетнама в субботу объявил о том, что в ближайшее время лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибудет в страну с официальным визитом, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

В заявлении вьетнамского МИД подчеркивается, что северокорейский лидер прибудет во Вьетнам "в ближайшие дни".

Заявление ведомства было сделано на фоне приготовлений как самого Вьетнама, так и северокорейской и американской сторон к предстоящему саммиту в Ханое.

Ранее на этой неделе СМИ сообщали, что Ким Чен Ын, вероятно, отправится в Ханой на саммит с Дональдом Трампом на поезде через КНР. В частности, поступала информация об отеле Zhonglian в приграничном городе Даньдун, который временно перестанет обслуживать гостей из-за прибытия поезда Ким Чен Ына.

Президент США Д.Трамп сообщил, что второй американо-северокорейский саммит состоится в Ханое 27-28 февраля.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит. На нем была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.

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Тэги: ВЬЕТНАМ, КНДР, ЛИДЕР, САММИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]