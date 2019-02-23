Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.927 RUR   0.0259 GBR   2.2148 TRY   0.3195

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.96 -0.20 Brent 67.07 -0.01

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 26 Фев 27 Фев 11°

СНГ 23.02.2019 16:38

Транзитный пассажир-бельгиец, заявивший о наличии у него бомбы, задержан в "Шереметьево"

В "Шереметьево" задержали бельгийца, заявившего о наличии у него бомбы перед вылетом в Париж.

Как сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в экстренных службах, гражданин Бельгии прибыл в Москву из Таиланда транзитным рейсом вечером в пятницу, чтобы в тот же день с пересадкой в "Шереметьево" вылететь в Париж.

"Однако после того, как посадка на самолет Москва-Париж была завершена, мужчина заявил, что у него имеется при себе взрывное устройство. При этом он вел себя агрессивно и громко разговаривал сам с собой на французском языке", - сказал источник.

На борт были вызваны полицейские, которые задержали нарушителя порядка.

"Взрывного устройства у мужчины не нашли. Тем не менее, рейс пришлось отложить, а всех пассажиров и самолет дополнительно досмотреть", - сказал источник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АЭРОПОРТ, БЕЛЬГИЕЦ, ЗАДЕРЖАНИЕ


Похожие новости


Имя Бориса Немцова предложили присвоить аэропорту Нижнего Новгорода Qatar Airways подписала с "Внуково" меморандум о намерениях по покупке 25% в аэропорте Тюменский аэропорт вновь заработал в штатном режиме, нарушенном из-за тумана Около 20 самолетов не смогли приземлиться из-за тумана в московском аэропорту «Шереметьево» Путин поручил в трехмесячный срок передать аэропорт Иркутска в собственность региона Открытие аэропорта в Карабахе серьезно обострит напряженность в регионе - посол РФ в Баку

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]