В "Шереметьево" задержали бельгийца, заявившего о наличии у него бомбы перед вылетом в Париж.

Как сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в экстренных службах, гражданин Бельгии прибыл в Москву из Таиланда транзитным рейсом вечером в пятницу, чтобы в тот же день с пересадкой в "Шереметьево" вылететь в Париж.

"Однако после того, как посадка на самолет Москва-Париж была завершена, мужчина заявил, что у него имеется при себе взрывное устройство. При этом он вел себя агрессивно и громко разговаривал сам с собой на французском языке", - сказал источник.

На борт были вызваны полицейские, которые задержали нарушителя порядка.

"Взрывного устройства у мужчины не нашли. Тем не менее, рейс пришлось отложить, а всех пассажиров и самолет дополнительно досмотреть", - сказал источник.